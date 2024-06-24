博愛座之亂 台北捷運廣播內容獲好評

不少民眾昨天搭乘台北捷運文湖線時，聽到博愛座的宣導廣播。圖為文湖線370型電聯車。(台北捷運提供)

台灣近期屢傳大眾運輸上長者指責年輕人坐博愛座 的言語甚至肢體衝突事件，出現廢除博愛座聲浪。一名網友昨(24)天在社群平台「Threads 」表示，她昨天搭台北捷運 文湖線，聽到捷運廣播宣導博愛座，其他網友表示也有聽到，樂見北捷終於有動作。

一名網友在「Threads」表示，她昨天搭文湖線，聽到捷運廣播：「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」。其他網友表示，「聽到當下不小心笑出來」、「聽到當下真的覺得：終於」、「我也是不小心笑出來」、「不知道什麼時候開始改的，算不算解鎖彩蛋」。

不少網友說，「這樣才對，博愛座不是讓座的規範」、「群眾教育給讚！世界需要更多溫柔」、「這廣播太讚了吧，如果可以設定博愛座坐下去就有這個聲音，就太棒了」、「不知道這文案誰寫的，已經是很平心又完滿的說法了，我覺得寫得很好」、「只差沒有說『沒事不要打架』」、「希望把這段語音同步到其他線」、「每個人狀況不同，需要的人不一定看得出來」、「但是會無理要求讓座的人大概也不會把這廣播當一回事吧」。

也有網友盛讚文湖線不曾聽聞搶座衝突，「住文湖線上，至今還沒看過吵架名場面」、「每天上下班，沒看過爭吵，只有彼此讓位」、「看留言感覺文湖線真的最和平」、「真的我在文湖上課4年，每次搭乘都很和平」、「我懷大寶的時候，肚子非常小，每天搭文湖線，上下班人擠人的時候，我會貼孕婦貼紙，那幾個月，8成的機會都會被讓座，覺得非常溫暖」。

衛福部長邱泰源日前表示，對於「身心障礙者權益保護法」中博愛座相關法條，研擬「單獨處理」，與其他爭議事項脫鉤，盡快修法。

現行身權法第53條規定，無對號座的公共運輸工具，應設置供身心障及老弱婦孺優先的博愛座，總座位數至少占15%，可視需要標示或播放提醒禮讓警語。邱泰源日前表示，博愛座一定會保留，但縣市不能不同調，中央將負責統合。