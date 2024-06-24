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台北古河道重現 文資團體憂被都更埋掉

記者何定照／台北24日電
台北市嘉興街都更基地地面下出現水道，環境文資團體比對古地圖後，認為是古河道「大灣」上游的河流。圖／梁蔭民提供
台北市嘉興街都更基地地面下出現水道，環境文資團體比對古地圖後，認為是古河道「大灣」上游的河流。圖／梁蔭民提供

台北有許多遠古天然河道及清代起興建的灌溉水圳，因20世紀「都市化」被逐漸加蓋；國家住宅及都市更新中心在大安區嘉興街興辦的建案，年初拆除地上建物後，發現地下長逾百公尺水道，環境文資團體比對古地圖認為是古河道「大灣」上游的河流，提報文資並呼籲「別讓都更埋掉百年前水文脈絡」。

被住都中心稱為「十年磨一案」的公辦都更預定蓋三棟17層高、地下四層的住宅大樓，坐落處也包括水道上。提報該河道為文資的大員水文化復興社關切「城市水學」多年，創辦人梁蔭民表示，住在該建案附近的成員，看到基地內拆掉地上攤位後出現下方水道，套疊對照日本政府1904年完成的台灣地形圖「台灣堡圖」，發現是古河道「大灣」上游的河流，甚至從水道兩壁加固方式還可辨認出日本時代等工法。

梁蔭民說，這道河流源於福州山，古早時經過嘉興街等處流到今日之安和路、延吉街，與其他河流共同形成湖「大灣」，ＳＯＧＯ忠孝館就位於湖將變成河流的尾端。湖的出口河流又沿著市民大道流到光華商場附近，和另外一條位於今日新生南路的小河匯聚後，繼續往北流入基隆河。

梁蔭民感嘆，住都中心前年為都更案弄了個「記憶延續—海馬迴實驗計畫」，宣傳影片中稱「記憶在都更之後去了哪裡」，如今嘉興街河道好不容易重見光明，若能保存，將具體見證台北百年水文化歷史脈絡，希望各單位正視，「我們不要只是記憶中的溪流」。當地居民楊先生也強調，不能總是都更優先，要讓歷史文化地景發聲。

文資團體指出，之前舉行協調會時，相關單位及原居民強調未來住所都已分配好，都更計畫不可能再變更，但台北市政府水利處、建管處表示，建商已申請底下河道改道，目前核定中，全案會等相關申請通過才正式開工。北市文化局則說，判定文資與否不受都更案影響，將再辦文資現勘，屆時也得讓文資委員有河道可看。建商為避免有人跌入河道，已在上方加鋼板，鋪成鵝卵石步道。

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