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民調：4成6不贊同非核家園 台灣社會缺乏共識

記者黃婉婷／台北24日電
台灣民意基金會發布台灣人對非核家園態度的調查研究。(圖／台灣民意基金會提供)
台灣民意基金會發布台灣人對非核家園態度的調查研究。(圖／台灣民意基金會提供)

「非核家園」被視為民進黨政府的能源神主牌，台灣民意基金會今日公布最新民調，結果顯示，大致上贊同民進黨政府「非核家園」政策的受訪民眾42.4%，不贊同45.8%，不贊同比贊同多3.4個百分點，顯示台灣社會對「非核家園」政策嚴重缺乏共識，且該政策是建立在少數人支持的基礎上。

當民調問及，「非核家園是民進黨基本價值，也是現行政府政策。一般說來，您是否贊同「非核家園」政策？」，結果發現，18.8%非常贊同，23.6%還算贊同，22.2%不太贊同，23.6%一點也不贊同，6%沒意見，5.8%不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆進一步分析發現，從年齡層看，除了65歲及以上資深公民外，每個年齡層都呈現多數不贊同民進黨政府非核家園政策；從教育背景看，教育程度越高，越傾向不贊同非核家園政策，反之則越傾向贊同。

游盈隆指出，從政黨支持傾向看，民進黨支持者約70%贊同非核家園政策，22%不贊同；國民黨支持者，13%贊同，78%不贊同；民眾黨支持者，24%贊同，73%不贊同；中性選民有33%贊同，44%不贊同。

游盈隆續指，從6都16縣市看，新北市（核一廠、核二廠所在地）、台南市與高雄市多數人贊同非核家園政策，台北市、桃園市與台中市則是多數不贊同。

游盈隆指出，非核家園是民進黨核心價值，但在蔡英文政府8年完全執政後，社會對此卻完全缺乏共識，贊成者與反對者旗鼓相當，甚至反對者在人數上還稍佔上風，顯示民進黨政府此項政策並未深入人心。箇中原因為何？值得深思。

非核家園是民進黨政府的能源神主牌，圖為賴清德總統。(本報資料照片)
非核家園是民進黨政府的能源神主牌，圖為賴清德總統。(本報資料照片)

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