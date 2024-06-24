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慢性疼痛靠止痛藥緩解 醫師：治標不治本

記者沈能元／台北24日電
2023年健保給付藥物使用人數最多的是止痛藥，使用人數達898萬人，排名第一。（本報資料照片）
2023年健保給付藥物使用人數最多的是止痛藥，使用人數達898萬人，排名第一。（本報資料照片）

衛福部健保署統計，2023年使用人數最多的藥物為止痛消炎藥，感冒用藥、制酸劑也榜上有名。新北市立土城醫院復健科主治醫師陳彥嘉說，「吃藥不痛就好」是許多民眾的迷思，但若長期姿勢不良等引起的慢性疼痛，止痛藥只能「治標不治本」。

陳彥嘉表示，隨著高齡人口增加、民眾久坐、姿勢錯誤、運動量不足等，使「疼痛人口」增加，但止痛藥通常只能治標不治本，可能須合併冰熱敷、按摩、拉筋或復健治療等，同時應改善姿勢、增加運動量等，若服藥約一周沒有改善，或一停藥疼痛症狀又出現等，應盡速就醫治療。

陳彥嘉指出，臨床使用止痛消炎藥包括一般止痛藥，如普拿疼等；如果需要止痛兼消炎，在復健科、骨科等門診，多開立非類固醇止痛消炎藥，腎功能或腸胃不佳患者應依醫囑用藥，醫師通常也會針對胃腸功能不佳者開立制酸劑；至於類嗎啡或嗎啡類止痛藥，多用於癌症疼痛等患者。

制酸劑使用人數也名列前十，顯示民眾生活、工作壓力大，胃部發炎、潰瘍及胃食道逆流患者也不在少數；另外，許多民眾認為「吃藥會傷胃」，請醫師開藥時一併開立制酸劑。

台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強指出，真正會傷胃的藥很有限，主要是阿斯匹靈類藥物、類固醇及治療筋骨、關節痠痛的止痛藥。

癌症 骨科 健保

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