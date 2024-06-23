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解決缺工 勞動部擬開放僑外生當房務員

記者葉冠妤、許維寧／台北23日電
國內旅宿業缺工未解，勞動部研議開放留用外國中階技術人力的產業別，納入觀光旅宿業，但限定僑外生適用。示意圖。(本報資料照片)
國內旅宿業缺工未解，勞動部研議開放留用外國中階技術人力的產業別，納入觀光旅宿業，但限定僑外生適用。示意圖。(本報資料照片)

疫後旅宿業房務員人力荒，頻要求開放旅宿業聘雇外籍移工。據悉，勞動部正研議開放留用外國中階技術人力的產業別，納入觀光旅宿業，但限定僑外生適用，並設有3.3萬元(台幣，以下同，約1019美元)月薪、相關技術條件等門檻，試圖為旅宿業缺工解套。不過對於勞動部的構想，僑外生多不領情，直言來台就學是為爭取更好生活，不太想單純只做憑勞力的工作。

新冠疫情期間，旅宿業人力嚴重流失，疫後房務清潔人員大缺，頻喊話開放聘雇移工。交通部去年十月底向勞動部申請開放旅宿業聘雇移工，學者專家小組開會要求觀光署評估報告補件後，第二次會議至今未開。據悉，勞動部正在鬆綁僑外生畢業留台就業的相關規定，其中一項是開放讓旅宿業適用中階技術人力產業。

據悉，行政院日前召集勞動部、僑委會、交通部、教育部等相關部會研商，勞動部則研擬了開放中階技術人才業別，取得台灣副學士學位（專科）以上的僑外生，符合薪資門檻落在3萬到3萬3000之間、相關技術條件，就可受雇於旅宿業當房務員。

馬來西亞僑生、「馬來西亞人在台灣」社團創辦人楊冠義說，不管是僑外生或本土學生，多不希望做太累、錢少的工作，即便是餐旅相關科系畢業的僑外生，也不一定想投入旅宿業。王姓馬來西亞僑生則說，當初來台就學是為了爭取更好生活，「就不會再想去做憑勞力的工作吧。」尤其除科系專業，也具備華語、英語能力，留台應能爭取薪資待遇更好的工作機會。

勞動部的「留用外國中階技術工作人力計畫」計畫，凡在台工作滿六年以上移工，或取得台灣副學士學位以上僑外生，可從事製造業、屠宰業、營造業、農業及長長照產業。其中，產業類月薪須達3.3萬元、且須符合專業證照、訓練課程或實作認定等資格條件之一，若月薪逾3.5萬者，則免技術條件。

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