我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

日馬來貘抵台前亡 解剖釐清死因

記者洪子凱／台北23日電
從日本赴台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」，下機後發現死亡，將解剖釐清死因。(圖／北市動物園提供)
從日本赴台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」，下機後發現死亡，將解剖釐清死因。(圖／北市動物園提供)

日本東山動物園雄性馬來貘「Hideo英雄」來台，要與台北市立動物園馬來貘繁衍、交流血緣，但前天搭機抵台後，被園方發現死在運輸籠內，園方指出，馬來貘坐飛機猝死應是全球首例，牠搭機前健康檢疫健康，身上也無外傷，今早將解剖，釐清死因，日方也將檢討運送過程。

「Hideo英雄」2022年1月出生，為促進物種繁衍，在JAZA血統書管理安排下，與台北動物園動物交換。

動物園發言人曹先紹說，該個案是前晚7時30分搭日本航空飛機來台，今年5月也有檢疫，狀況都正常，日方回報在上機前都沒有異狀，但抵台後，園方9時25分檢查運輸箱時發現疑似血跡，透過透氣孔檢查，發現呼吸沒有起伏，昨清晨12時05分抵達檢疫舍開箱，確認死亡。

曹先紹表示，目前可以確定的是動物在下飛機前就已死亡，機艙貨艙內沒有其他動物，飛行時間約兩小時，不排除機上發生狀況，今早病理解剖，預計最快下午可初步判斷。

北市動物園長諶亦聰表示，一個族群如果都住一起不交流，全透過近親繁殖，會造成基因窄化，導致種族滅絕速度加快，因此基因多樣性是國際趨勢。

諶亦聰說，動物交換頻繁過程嚴謹，從協商、篩選物種都經過重重關卡，以這次馬來貘為例，是由歐洲動物園暨水族館協會統一調度，發生死亡事件，協會會重新檢視動物運輸，未來勢必更加謹慎，交換物種恐會變得更加困難。

動物園 日本 猝死

上一則

王金平睽違5年再登陸 出席昆山媽祖活動

下一則

解決缺工 勞動部擬開放僑外生當房務員

延伸閱讀

經濟不佳苦了動物園黑熊？貴州老板沒錢買飼料「天天餵青菜」

經濟不佳苦了動物園黑熊？貴州老板沒錢買飼料「天天餵青菜」
不理動保組織勸阻 市議會通過熊貓籌款提案

不理動保組織勸阻 市議會通過熊貓籌款提案
金山動物園迎來大熊貓 動保組織阻止「沒準備好接受這份榮譽」

金山動物園迎來大熊貓 動保組織阻止「沒準備好接受這份榮譽」
灣區動保組織拒迎大熊貓「舊金山沒準備好接受這份榮譽」

灣區動保組織拒迎大熊貓「舊金山沒準備好接受這份榮譽」

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生