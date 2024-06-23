工作重、收入低 胸腔科難覓新醫師 台灣醫界憂防疫

北榮今年預計招收四名胸腔內科次專科研習醫師，僅一人報名。胸腔暨重症加護醫學會表示，全台一年訓練額度逾100人，卻僅收到30人，擔心若大規模疫情再次來襲，恐無人力支應，這已是國安危機。(記者葉信菉／攝影)

長久以來，胸腔科被醫界戲稱「又累又沒錢、還會被告」，歷經SARS、H1N1、新冠肺炎等重大疫情 ，胸腔科醫師肩負重任，但辛苦與所得不成比例，年輕醫師敬而遠之；近一、兩年，胸腔科新進醫師人數出現雪崩式下降，訓練額度超過百人，但僅有30人報名，多家醫學中心甚至掛零。資深醫師擔憂，下一波感染病毒來襲，能在第一線防疫作戰的恐怕只剩老醫師。

胸腔暨重症加護醫學會統計，胸腔內科醫師年齡分布狀況，年齡40歲（含）以下者202人，41至49歲401人、50至61歲496人、62至70歲198人、71歲以上有87人，40歲以下醫師還不到一成五。

此外，胸腔內科醫師平均年齡為52.47歲，與其他大科相較，僅低於婦產科56.72歲、眼科53.7歲、骨科 53.05歲。

胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，目前執業胸腔科醫師年紀確實偏老，多半在SARS爆發之前（2003年）就加入此領域，幾乎都超過50歲；而每次出現大規模疫情，加重工作負擔及感染風險，薪資所得又不如預期，往往嚇跑年輕醫師。

陳育民說，原本全台教學醫院胸腔內科（次專科）一年訓練額度超過100人，但新冠疫情後，平均一年只剩30人左右報名。以北榮為例，以往一年約可收到四名醫師，但今年僅一人報到。

台大醫院也差不多，內科部副主任何肇基表示，所有次專科中，胸腔科已是敬陪末座，該院每年應招收四至六名胸腔內科研修醫師，去年只收到兩人，今年四人，低標過關，已算「特例」。

胸腔暨重症加護醫學會表示，目前一次支氣管鏡檢查健保 點數1680點，約1500元台幣，但全程需局部麻醉、監控患者呼吸狀況，時間超過半小時。相較之下，胃鏡操作簡易，難度較低，但健保點數卻差不多。施金元呼籲，衛福部應提升支氣管鏡等胸腔內科檢查項目的健保給付點數。