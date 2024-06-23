黑白集／童子賢拒絕摸頭書

表態挺核能的和碩董事長童子賢，甫獲賴清德 總統延攬出任國家氣候變遷 對策委員會副召集人，隨即大談「政府不該讓大眾誤以為綠能 很簡單就能達到」，不僅劍指「蔡規賴隨」的非核政策盲區，更像是給賴總統的「拒絕摸頭書」。

檢析幾個重要節點，一是童子賢近期多次發聲挺核電廠延役，恰是賴清德徵詢組建新政府之時，而賴最早還曾邀童任閣揆親自執行其主張；二是綠委批童子賢與兩財經閣員是「核電自走砲」，卻不見賴清德緩頰；接著是賴清德邀童子賢任氣候對策委員會副召集人，並說不單聊天氣，也要談核電廠延役問題 。童子賢態度始終一貫，但外界卻摸不清賴清德看待核電頭緒。

童子賢現身挺同團體活動，直言現場許多人都反核，他仍從台灣碳排高、綠能傷土地、多國增核電等多元角度重申「要核電」立場，並表示未來「在委員會會與賴總統交換意見」。面對民進黨的非核神主牌，童子賢並未像經濟部長郭智輝等改納「非核投名狀」，反而選擇與非核民粹直球對決。

賴總統既想用委員會獨攬朝政，童子賢就宣布將在此場域「交換意見」，球直接快遞到總統手上，賴反而沒有找官員充當防火牆、緩衝墊的可能。只不知，這將是「核電自走砲」的最後一擊，或是幫賴清德鋪下台階的預告片？（轉載自聯合報）