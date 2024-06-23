核三將除役 周邊4鄉鎮挺延役

核三廠將相繼停機除役，電廠周邊四名鄉鎮長均表態力挺延役。（記者潘欣中／攝影）

陪伴屏東縣恆春半島四鄉鎮居民近40年的核三廠，一、二號機將在7月及明年5月相繼停機除役，電廠周邊的四名鄉鎮長，不分政黨均表態力挺延役，屏東環團人士也多主張有條件延役，認為核三除了是穩定、低碳的基載電力，每年2.4億元（台幣，下同，約740萬美元）的睦鄰回饋金，更是支撐在地社會福利 的主要財源。

依台電「促進電力發展營運協助金執行要點」，核三廠所在地恆春鎮和鄰接的車城、牡丹和滿州三鄉公所和縣府，年度「發電促協金」加上放射廢棄物貯存回饋金和公益專案補助，每年回饋金約2.4億元，其中恆春鎮分得1.2億元，加上鎮公所自有財源，造就全台數一數二的福利大鎮，令人稱羨。

恆春鎮長尤史經說，小鎮的地方稅源有限，台電回饋金是推動好社福的最大助力，除役後回饋金是否縮水、核廢料的安全處置，鎮民都高度關切。

核三廠表示，核三廠執照屆滿停機後，會依新修正的高低階放射性廢棄物貯存及核電廠除役完成前的回饋要點，持續回饋地方；另有家園復育和除役期間的專案回饋金，與除役前的金額相當，一直到廠址復原為止，除役期長達25年。

對於核三延役與否，恆春半島四鄉鎮長均表態力挺延役，恆春鎮長尤史經、車城鄉長陳政雄和牡丹鄉長潘壯志都是國民黨籍，三人不約而同說，尊重民進黨政府「非核家園」的政策目標，但國家能源政策要非常慎重，目前看來核三除役後，難補上電力缺口，恐陷缺電危機，核電既是廉價又乾淨的能源，沒有不能延壽的道理。

滿州鄉長古榮福是無黨籍，他說，看來核三除役已勢在必行，撇開地方睦鄰回饋金不談，關鍵是其他能源是否補上核三占全國6%發電量的缺口，這是個大問號，如果核三延役是多數國人的心聲，就不該讓缺電變成意識形態問題，而是攸關民生經濟的重大議題。