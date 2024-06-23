年輕人最想移居台中 人口逆勢增加

台中市已成為年輕人最想移居的城市，圖為台中國家歌劇院。(記者趙容萱／攝影)

台中市近幾年成為年輕人最想移居的城市！尤其，在少子化的大環境下，今年4月台中市人口數正式突破285萬人，逆勢寫下歷史新高；而台中市長盧秀燕上任這五年多來，新增人口數超過4萬多人，「幸福宜居城市」的稱號不脛而走。

從總體環境來看，台灣正面臨少子化危機，近五年至今年前四月，台灣總人口減少了17.4萬人，台中市卻能逆勢增加4.1萬人，實屬不易。

根據內政部 資料顯示，台中市今年前四月人口增長1.54%，僅次於桃園與新竹；人口數則名列第二，僅次於新北。

而台中縣市合併以來，除了2021年因為疫情 導致不少人出境逾二年、戶籍被遷出國外，人口幾乎年年攀升。2022年6月至今，更是連續23個月人口呈正成長。

盧秀燕指出，台中市人口13年前升格時為264萬8,106人，2017年7月以277萬8,182人首度躍居全台第二大城市，今年4月19日設籍人口正式突破285萬人。

台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，台中市人口持續正成長，顯示民眾對台中市的肯定及未來發展具高度信心。台中市也多次受媒體評比及網路票選為台灣最宜居的城市、年輕人最想移居的城市之一。

從2023年統計數據來看，台中確實吸納了不少外縣市民眾，其中又以彰化縣遷入人口最多、達9394人，接著依序為新北市4944人、南投縣4508人、台北市3413人及高雄市3261人。

以行政區來看，淨遷入人數前五名分別是北屯區8390、南屯區4186、西屯區3572人、太平區2349人及烏日區2111人。

林正雄說，這五個行政區都有便捷的交通，且鄰近高速公路和74號快速道路，同時也是近年重劃區開發、商辦聚集的精華地段。在各項公共建設、交通建設等利多加持下，吸引建商陸續推案造鎮，也成為外縣市民眾移居的首選。

台中除吸引眾多外縣市民眾移入落地生根外，市府積極建構全齡友善的宜居環境，也讓市民願意在台中這座城市開啟人生的幸福篇章，並且養育下一代，因此帶動台中市人口不斷攀升。

就以今年5月20日「520網路情人節」為例，當天全市一口氣新增600對新婚佳偶，相較於平常日每天45對受理對數計算，明顯增加逾12倍，並較去年同日的345對大增255對。

「人口磁吸效應持續發威！」台中市民政局長吳世瑋說，台中市除先天的氣候、地理環境優勢之外，近幾年各項市政建設也陸續到位。

包括捷運綠線、國道4號豐原潭子段通車；水湳經貿園區綠美圖、國際會展中心也將陸續完工。加上完整的商業消費機能及社會福利，台中的城市魅力，不僅吸引中部各縣市人口遷入，同時也吸納其他五都人口。

另一方面，市府也積極建構全齡友善環境，透過多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，讓自然增加率持續維持前段班。為了滿足托育需求，公托從原本的五處增加到43處、親子館從四處擴增至17處、公幼增加242班、生育津貼也由1萬元加碼變2萬元。

面對高齡社會來臨，市府更積極布建長照服務據點及日照服務單位，布建數甚至是全國第一；此外，還開辦老人健保 補助，照顧身心障礙市民的復康巴士，更是六都唯一免費，減輕年輕人的照養負擔。