雙北辦世壯運 7成5北市民不知情

新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）曾共同行銷世壯運。(本報資料照片)

台北市跟新北市明年將一起舉辦「世界壯年運動會」，但有高達7成5台北市民不知道此活動，且目前海內外僅1萬多人多報名參加，國外占3千人，距4萬人參與的目標還有一段差距。雙北世界壯年運動會執委會辦公室表示，將再加強國內外行銷力道。

世壯運明年年5月由雙北聯合舉辦，競賽項目多達35項，競賽場館也橫跨北台灣6縣市，有別以往的國際賽會，主要為鼓勵世界各地喜愛運動的壯年參與競賽，以落實「終身運動」與「全民運動」的理念。目前參賽者包括知名棒球球星周思齊、103歲「全球最年長羽球 選手」林友茂，以及眾多跨世代、跨領域運動愛好者。

但北市府近日民調 顯示，明年2025雙北一起舉辦世界壯年運動會，知道24.2%、不知道75.8%；另一題是只要年滿30歲，不用經過選拔，都可以報名參加世界壯年運動會，知道的只有13.5%、不知道86.5%。

另外，世壯運預計將吸引110個國家，國內外約4萬名選手參與，並創造高觀光 效益，進而帶動整體國內觀光產值提升，但目前參與人數還待提升。

世壯運執委會表示，世壯運過往在歐美國家較為盛行，此次台灣率先舉辦亞洲首場世壯運，今年2月17日開放報名並啟動整體宣傳，至本月21日已有近1萬4千人報名參賽，較原預訂7月17日有1萬500人報名，其實是提早達標。

執委會指出，已透過國內各體育單項協會、大型賽事、運動團體等管道精準行銷、刺激報名外，下半年還會陸續推出賽會主題曲、形象影片、名人口碑推廣，藉由網路社群、市政管道、贊助商通路、各大交通節點等進行宣傳，持續提升世壯運知曉度。

另也參考民調及各方意見，加強國內外行銷力道，讓更多民眾參與這場結合體育及觀光的國際級嘉年華會。

新北體育局表示，已在各級學校、運動中心、路口天橋懸掛宣傳廣告，今年3月起也在新北16個行政區，開400小時世壯運訓練或體驗的免費課程，資訊在世壯運官網，持續鼓勵選手參賽。