土石流釀災 花蓮火車出軌9傷 告警系統卻沒作用

台鐵229號次新自強號列車21日下午載525名乘客北上，在花蓮崇德、和仁間撞上土石，列車卡在隧道內，乘客被迫走在泥濘的軌道上陸續撤出。(圖／民眾提供)

台鐵 229號次新自強號（EMU3000）列車昨下午載525名乘客，北上行經花蓮秀林鄉時，因挾帶土石的泥流覆蓋軌道，造成列車停電，三節車廂出軌，卡在和仁隧道無法行駛，司機員陳俊良手部出血性骨折，另有八名乘客輕傷，乘客從泥濘的隧道走出來仍心有餘悸，直呼「太恐怖了！有人當場哭出來」。

花蓮近日不時發生午後雷陣雨，加上地震 後山區土石鬆動，前晚大雨已造成秀林鄉景美村三棧部落的南溪發生土石流淹向產業道路，導致居民無法進出；229號次列車昨天下午4點50分行經崇德、和仁間51公里處，因大清水溪土石溢流覆蓋鐵軌，列車撞擊土石後，第一車第四軸、第二車全車及第九車第三軸出軌。

乘客回憶，當時列車撞到土石後煞車，接著往隧道移動，撞擊力道很大，列車瞬間就斷電，失去空調，醫護人員往第一、二節車廂移動，機組人員先確認乘客是否受傷，沒受傷就下車走隧道往外移動，之後由區間車接駁回崇德站及新城站。

這次事故地點離三年前408列次太魯閣號 撞車出軌的清水隧道北口，僅100多公尺，且同樣都是列車撞擊異物出軌後進入隧道。太魯閣列車當時撞上邊坡翻落的貨卡車，一路衝進隧道並撞擊隧道壁，八節車廂全部出軌，釀成慘重傷亡。台鐵人員指出，昨天EMU3000列車先壓到土石略微跳動，司機員立刻緊軔煞停，雖有三車廂出軌，但幸未撞擊到隧道壁。

昨天為何告警系統沒發揮效果？台鐵人員表示，事故列車出軌處為清水隧道西正線51公里處，4月3日花蓮強震當天，該處有落石掉落在西正線明隧道，再滾到東正線，當時東正線的告警系統偵測到落石，提前通知列車停車，但告警系統只在東正線裝設，昨天土石流雖觸及西正線，卻未達東正線，告警系統未被觸發。

台鐵人員並表示，落石告警系統採紅外線偵測，偵測點有一定高度，但土石流是從下方漫淹到軌道面，告警系統難偵測。4月3日地震後，邊坡還有很多落石，又遇豪雨，土石量大增，會檢討後續如何改善。