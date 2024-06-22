我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

遠傳、台灣大同日股東會 電信雙雄都緊抓AI

記者馬瑞璿、黃晶琳／台北22日電
電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在21日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東說，遠傳「不計大小、只做最好」，台灣大哥大董事長蔡明忠（圖）期待，未來三到五年，台灣大每股獲利（EPS）可以重返第一。(圖／台灣大提供)
電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在21日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東說，遠傳「不計大小、只做最好」，台灣大哥大董事長蔡明忠（圖）期待，未來三到五年，台灣大每股獲利（EPS）可以重返第一。(圖／台灣大提供)

市場規模孰大孰小，成為了電信圈近來熱門話題。電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在昨日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東說，遠傳「不計大小、只做最好」，讓消費者成為最大贏家；而台灣大哥大董事長蔡明忠重視市場規模之外，也重視獲利，他期待，未來三到五年，台灣大每股獲利（EPS）可以重返第一。

台灣大總經理林之晨日前提出「電信業兩大一中論」，他認為，「昨天的電信業是一大兩中，今天是三分天下。但到了明天，恐怕是兩大一中，市場裡面，有兩家電信業者營收規模達到兩千億元，另一家電信業者則不到千億規模」。

遠傳電信去年底合併了亞太電信，徐旭東表示，兩家合併之後，遠傳「加大了尺寸」，現在也是「滿完整的結構」，通訊產業現在非常競爭，不只國內營運要成長，也要走向國際化，他認為技術、科技發展不可或缺，尤其，AI（人工智慧）帶來的意義很大，面對未來競爭激烈的電信市場，遠傳將以AI全方位助攻，「不計大小，只做最好」。

遠傳總經理井琪表示，去年底合併亞太電信後，已浮現最大化頻譜資源、節能永續、規模經濟等三大綜效，未來，在合併綜效與AI助攻下，遠傳將超越電信框架，未來三年將再創高峰。

除了電信本業，新經濟業務已成為遠傳第二成長曲線；展望未來，遠傳表示，將透過生成式AI賦能資通訊業務與加值服務，帶動新經濟業務持續成長，目標「一年拓基、二年有成、三年起飛」，最大化合併綜效。

蔡明忠昨日出席股東會時，也表達台灣大要掌握AI狂潮，AI應用第一要先來幫自己，例如，客服就是很好的應用，再來是要以AI賦能客戶。

AI在全球投資市場中掀起狂潮，蔡明忠指出，AI帶動台股變得相當熱鬧，美股也是活蹦亂跳，看起來通膨有稍微減緩，市場對於利率降低也有高度期待；當然，市場中不免還有黑天鵝，但他不是預言家，也不知道下一個黑天鵝或灰犀牛在哪裡，不過，他審慎樂觀地看待下半年景氣。

蔡明忠強調，企業經營不僅求「大」還要求「好」，整個電信業競爭，除了「良性」競爭，更激烈競爭，是用「腦力」，更用「資源」，而非「價格」的競爭。

台灣大股東關注股利問題及何時重返獲利王寶座，蔡明忠指出，過去，台灣大各項表現不輸中華電信，確實這幾年，電信本業盈餘受到很大影響，EPS要努力，對股東有交代，不管企業是大是小，最重要的是「股利」為王，希望能賺愈多、發愈多。不過，台灣大合併台灣之星的縱效已在第一季顯現，台灣之星過去的虧損也已止血，希望未來三到五年EPS能重返第一。

電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在21日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東（圖）說...
電信雙雄台灣大哥大、遠傳電信均選在21日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東（圖）說，遠傳「不計大小、只做最好」，台灣大哥大董事長蔡明忠期待，未來三到五年，台灣大每股獲利（EPS）可以重返第一。(記者葉信菉／攝影)

AI 股東會 哥大

上一則

台灣教改30年 民調：6成7民眾憂廣設大學致教育品質平庸化

下一則

陸發布懲治台獨分子意見 蕭旭岑籲賴回歸一中憲法

延伸閱讀

「黑天鵝」14年後再戰懸疑驚悚 娜塔莉波曼首戰小螢幕

「黑天鵝」14年後再戰懸疑驚悚 娜塔莉波曼首戰小螢幕
健康台灣 醫界憂公婆多 健保看不到未來

健康台灣 醫界憂公婆多 健保看不到未來
Nvidia能漲多高？ 最看漲分析師說再衝50%

Nvidia能漲多高？ 最看漲分析師說再衝50%
富邦董事長蔡明忠大讚黃仁勳：非常有魅力的企業領導人、超越賈伯斯

富邦董事長蔡明忠大讚黃仁勳：非常有魅力的企業領導人、超越賈伯斯

熱門新聞

桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種