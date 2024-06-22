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熟男當自強 好學不戀宅 參加樂齡課拓展交友圈

記者魏忻忻、楊孟蓉／台北22日電
大齡男性比較「慢熟」，專業度高的課程對他們比較有吸引力，建議大叔們多多參與，擴展學習與交友。(本報資料照片)
大齡男性比較「慢熟」，專業度高的課程對他們比較有吸引力，建議大叔們多多參與，擴展學習與交友。(本報資料照片)

一大早，十來位大哥大姐穿起圍裙，俐落備料、切菜，這天是嘉義縣水上鄉樂齡中心每月一次做公益便當的日子。一個便當180元，限量100個，以「大齡熟男掌大廚」、「地方特色入餐盒」為號召，大受好評。現在參與者男女不拘，但一開始是源於疫情期間開辦的「男士料理工棚」，由在家通常遠庖廚的大叔們，挽袖洗手做羹湯。

2022年，嘉義縣水上鄉樂齡中心主任黃意萍觀察到樂齡班的夫妻學員們，太太染疫生病，先生便苦於不知該吃什麼，馬上營養不良，於是推出「結合營養學，具預防醫學長照精神」的大齡男士料理課程，即「男士料理工棚」。反應熱烈，每期都額滿，持續開課一年。

大叔學料理 挑太太不會的

曾獲2023年「樂齡教育奉獻獎」的黃意萍是開課高手，參加樂齡課程大約女七男三，有時甚至八比二，如何吸引男性參與，一直讓她煞費苦心。沒有想到，以為大叔們興趣缺缺的料理課，竟然秒殺？原來男士們覺得課堂上沒有女生正好，不會因為做不好被嘲笑，也不用擔心自己問了笨問題，一定要學個厲害的菜色，回家獻寶。

黃意萍發現，同樣學做菜，大叔和女士不同。首先，對老師所教不會完全照單全收，回家上網自己查，再來說「老師你說得對」。同時希望老師教「不是老婆平常會做的菜色」。於是老師專門為大叔們設計手路菜，如雞翅去骨包入米飯的翅包飯，有點費工，但好吃又可展現廚藝。

「男士料理工棚」開課一年，這下子女生不依了，也想參加。黃意萍將課程轉型成「野放廚房」，結合在地特色，讓產地食材直送餐桌，後來漸漸演變成現在每月一次，樂齡大哥大姐聯手做公益便當。女性加入後，分工有調整，男士們打菜不均，又被說裝盤不好看，「那妳們女生來做」，現在大多由大哥炒菜，大姐裝盤。

●夫妻應共好 避成家庭災難

為何希望男士加入課程？黃意萍說，其實不少女性視退休的老公為災難，「我家老公就要退休了怎麼辦？」原本老公上班，太太處理完家務就很自在，老公退休整天待在家，太太行動就受限。「為何又要出去？」、「上那個課要做什麼？」許多女性上課認識朋友，形成自己社交圈，老公看著往外頭跑的太太，愈看愈不順眼。

所以，男性若參加樂齡課程，不但擴展學習與交友，對老婆也是好事一件。黃意萍發現，男性不是不願意上課，但課程要有吸引力。她曾為大叔開設水電土木基礎課程，結果來報名的清一色是婆婆媽媽。大齡男性比較「慢熟」，且對專業度高的課程有興趣，例如登山嚮導教導打包行李、日本演歌教唱等。  

黃意萍說，樂齡中心成立宗旨就是「翻轉刻版印象，創造新老力量」，戰後嬰兒潮一代已成法定老人，他們「不再是大男人」，加上女性自主意識抬頭，大家應有共識，「退休應該共好，而非彼此折磨」。長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立也說，日本將退休或老年視為「社會資源期」，繼續付出，找到自己的價值。

退休 哥大 日本

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