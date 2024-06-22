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台灣教改30年 民調：6成7民眾憂廣設大學致教育品質平庸化

記者許維寧／台北即時報導
1994年4月10日「410教改行動聯盟」提出制定教育基本法、落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化等四大訴求，我國史上最大教改工程就此上路，但數十年來爭議不斷。)本報資料照片_
1994年4月10日「410教改行動聯盟」提出制定教育基本法、落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化等四大訴求，我國史上最大教改工程就此上路，但數十年來爭議不斷。)本報資料照片_

今年410教改屆滿30年，黃昆輝教授教育基金會今(22)天召開記者會，發布「台灣教育改革30年」民意調查，結果顯示當年重要改革目標多未能獲民眾肯定，高達67.6%民眾擔心廣設大學導致教育品質平庸，也有53.4%民眾不滿意教改促進社會階層流動的成效。

1994年4月10日「410教改行動聯盟」提出制定教育基本法、落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化等四大訴求，我國史上最大教改工程就此上路。

根據「台灣教育改革30年」民意調查結果顯示，教改下大學增設過多，教育品質平庸化，高達67.6％民眾表示擔心，其中30.2%更表示很擔心，僅27.6%民眾認為不擔心；教改下教育促進階層流動的成效，也有53.4%民眾不滿意。

再者，調查也顯示，廣設高中大學後技職教育則傾向拚升學、重學術，進而導致技術弱化，也有65.3%民眾表示擔心；又當年廣設高中大學是盼降低學習壓力，但也有51.1%民眾表示不滿意；至於教改歷經30年，學生已具備較強的適應力、競爭力，更有61.2%民眾不同意。

基金會董事長黃昆輝表示，教改立意良善但實施結果褒貶不一。技職教育過去是台灣非常自豪的強項，但教改後一蹶不振，改革反而失去原先優勢，科大愈來愈理論化、傾向普通大學，可謂非常畸形的發展。

民調小組委員馮清皇表示，本次受訪者幾乎多表示不滿意和高度擔憂，教改訴求降低升學壓力、教育平庸化等項以都會區北北基不滿意度較高，但技職教育重學術、技術弱化一項調查，則是高屏彭地區民眾較不滿。

台灣教育研究院社社長黃政傑則說，調查顯示，教育促進中低階層學生向上流動的功能受到質疑，甚至教育成為維持社會階層的工具，如品質優良的大學學生多出身中高社經背景家庭，中下階層子女多認命讀其他學校，靠學貸、打工繳學費。

黃政傑也表示，高教政策追求少數大學國際化，研究資源高度集中，其他大學則辦學資源匱乏，於是即便大家都能讀大學，但仍為少數學校搶破頭，政策應關注整體卓越而非少數卓越。

而調查也顯示，教改部分成效仍獲得國人肯定。如53.3%民眾認為，教改後學生有較多符合自身興趣、能力發展的機會。黃昆輝說，高達87.6%民眾贊成召開教育國是會議，商討未來政策，討論30年成效不是為了咎責任何人，是望鑑往知來、找出問題。

黃昆輝教授教育基金會今天召開記者會，發布「台灣教育改革30年」民意調查，結果顯示...
黃昆輝教授教育基金會今天召開記者會，發布「台灣教育改革30年」民意調查，結果顯示當年重要改革目標多未能獲民眾肯定。(記者許維寧／攝影)

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