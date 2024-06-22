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台首例列車撞土石流出軌 台鐵：建明隧道、加強疏浚整治

記者周湘芸／台北即時報導
台鐵229次新自強號昨天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到土石流，列車卡在和仁隧道內，乘客下車步行。(記者王燕華／翻攝)
台鐵229次新自強號昨天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到土石流，列車卡在和仁隧道內，乘客下車步行。(記者王燕華／翻攝)

台鐵229次新自強號（EMU3000）列車昨北(21)上行經花蓮秀林鄉時，因挾帶土石的泥流覆蓋軌道，造成列車出軌，司機員陳俊良手部出血性骨折，另有8名乘客輕傷。台鐵公司表示，由於過去未曾發生土石流災害衝擊列車情形，後續將與河川管理單位協調加強疏浚整治，另有明隧道興建或延長等加強防護。

台鐵公司說，昨天事故地點下面有一條清水溪，因為那條溪很陡，平常豪大雨都沒問題，昨天是土石流導致流速變慢，宣洩不及淹過來，該處雖有施作防止落石的明隧道，昨天因軌道下的清水溪土石流太大，溢流至橋面致災。

台鐵公司指出，此次事故鄰近地點因曾發生落石入侵軌道範圍，因此已於西正線K51+405~530設置明隧道作為落石防護，東正線也設置落石告警，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，另於和仁隧道南口（東、西正線）均有設置型鋼防落石棚。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，台鐵先前就有跟中央氣象署雨量監測系統即時連線，由於氣象署監測是以區為單位，昨天研判是降雨地點過於集中。0403地震後已下調警戒值，當雨量達警戒值就會派員監視，達行動值即會採取列車慢行、停駛。北迴線後續仍將加強各項防災設施、明隧道興建或延長等加強防護。

此外，台鐵公司表示，事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋，因大清水溪土石流溢流覆蓋軌面衝擊影響，非屬落石災害，過去也未曾發生土石流災害情形，後續將與河川管理單位協調加強疏浚整治，防範類似事故再次發生。

劉雙火指出，事故列車今天上午8點已拖吊離現場，會先用預備編組替駛受損編組。由於該路段有300多根PC枕木損壞，今天中午前搶通前會先完成枕木更換及號誌修復，搶通後列車行經該路段仍需減速。

台鐵公司表示，今天列車班次不會受影響，但上午由東線雙向營運可能有部分誤點，晚間營運結束後還會針對受損較不嚴重的枕木進行抽換，並強化軌道。

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