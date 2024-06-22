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黑白集╱以煤換核 郭智輝向綠遞出「投名狀」

黑白集

企業出身的經濟部長郭智輝，原是外界期待最高的官員；誰料，他一個月的表現卻讓人跌破眼鏡。郭智輝從支持核能一路被迫轉向，然後，他就面不改色地唱起「供電充裕」的主旋律。最近，他更批准台塑麥寮電廠延役，以填補核三除役留下的空缺。「以煤換核」，這就是郭智輝的從政良心。

看郭智輝的神情，他的立場變化幾乎是「無痛換腦」，如此自然，也無掙扎。核准麥寮電廠延役，等於他向民進黨遞出「投名狀」；立下這起汗馬功勞，今後他和民進黨就是「一家人」了。從今而後，綠營不會再說他是「外星人」部長，他們就是歃血為盟的「反核」弟兄。

下月將除役的核三一號機，18日已開始降載運轉。與此同時，核三的柴油機組卻被開啟，另幾座水庫也加強放水發電，都在為電力不足預作準備。郭智輝更機巧，直接核准原訂今明兩年除役的麥寮電廠，不再列為除役目標。簡單地說，這就是賴政府「以煤換核」的偷天換日手法：一邊關掉乾淨便宜的核電，一邊讓骯髒的燃煤電廠繼續使用。

郭智輝對民進黨如此百依百順，顯示他不可能理性解決缺電問題，他以往的產業經驗再豐富也不再有用。更荒謬的是，郭智輝近日還在群組轉發出自法輪功的「立院被中共掌握」訊息。經濟部長葷素不拘至此，你不擔憂嗎？(轉載自聯合報)

民進黨 中共

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