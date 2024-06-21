陳水扁繼國務機要費案後 買官洗錢案拖過16年也免訴

前總統陳水扁買官洗錢案也免訴。（本報資料照片）

前總統陳水扁 被控在「台北101」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，因身體因素案子2015年5月13日裁定停止審判，一拖多年，台北地院合議庭日前認定，洗錢案追訴權時效16年9月25日已完成，判陳水扁免訴。可上訴。

陳水扁也因國務機要費涉貪，不過，民進黨修正會計法三讀，解除2006年12月31日前國務機要費相關人員的財務責任，陳水扁2022年7月15日被判決免訴確定，陳敏薰買官洗錢案是扁「逃」掉的第2案。

洗錢案判免訴後，陳水扁還有侵占總統府公文、二次金改國泰併世華、教唆偽證3案未審結；這3案分別在2013年12月20日、2015年8月31日、2014年1月28日裁定停審。

中華開發金控轉投資 百分百持股的大華證券及轉投資的「台北101」是民營公司，陳敏薰因掌控股權低，一方面徵求委託書，一方面想以金錢換取陳水扁、扁妻吳淑珍給的奧援，甚至取得一定職位。

檢方起訴，中華開發金控前董事長劉泰英因涉案具保所需，曾向陳敏薰父親陳重義借錢，劉泰英2004年3月指示秘書李方尹將投資基金贖回，匯入兒子劉昭毅帳戶，2004年4月1日自帳戶提款3000萬元（台幣，下，約93萬美元）將支票 交給陳敏薰。

陳敏薰慮及續任中華開發金控董事長機會渺茫，於取得支票後，交給特助林睿紘由借用的陳欽文帳戶提示，自陳欽文帳戶提領金額各1000萬元（約31萬美元）的3張支票，再由林睿紘交還陳敏薰。

陳敏薰後來透過吳淑珍向陳水扁表達想爭取特定職位，2004年4月1日至6日指示秘書張雅雯將1000萬元支票送至官邸交給吳淑珍，陳水扁即安排陳敏薰2004年5月21日以中華開發工業銀行法人代表身分出任「台北101」董事，再選為董事長。

陳水扁2004年1月收受龍潭購地案賄款與吳淑珍共犯洗錢罪，且預見吳淑珍在2004年4月6日將1000萬元支票請友人提示存入胞兄吳景茂帳戶，於2006年1月25日將錢轉為6筆、1740萬元（約54萬美元）的定存，卻配合隱匿重大犯罪所得犯洗錢罪。

合議庭調查，洗錢案2011年1月13日由前特偵組開始偵查，再發交台北地檢署2015年1月19日起訴，2015年1月26日繫屬台北地院。

因此，從前特偵組開始偵查到台北地檢署起訴，偵查期間行使追訴權計4年7日，洗錢案繫屬台北地院至裁定停審，審判期間行使追訴權計3月18日。