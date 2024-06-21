94歲中研院士許倬雲 獲唐獎漢學獎 「台灣首位得主」

唐獎漢學獎得主許倬雲教授。（圖／唐獎教育基金會提供）

第六屆唐獎漢學獎昨揭曉，由94歲中研院士許倬雲獲獎，這也是唐獎六屆以來，在嚴格定義下首名台灣出身的得主。唐獎教育基金會表示，許倬雲的史學研究展現跨時代的學問，證明漢學可與各領域對話。其在台大歷史系推動課程轉型，亦對台灣史學界帶來深遠影響。

台大則說，許倬雲的獲獎，讓台大師生與有榮焉，台大也將致力成為國際漢學研究與人才培育重鎮。

許倬雲自青壯年時期開始將社會科學方法融入史學研究。除一系列重要的史學研究以及晚年出版一系列通史著作外，唐獎教育基金會表示，許倬雲1960年代在台大歷史學系主導歷史教育課程轉型，並打開中國社會史研究風氣。另也出版多部通識著作，從歷史的角度探討時代轉移、管理、組織等議題。

台大指出，許倬雲在台大歷史系任職時，主導歷史課程轉型創新，將當時歷史學的新觀念和新方法引介國內，並大力提倡以社會科學方法治史， 強調歷史不僅要「敘述」，而且要「解釋」，對台灣史學界發展帶來深遠影響。

唐獎教育基金會表示，許倬雲的研究不僅深入探討中國長期歷史的本質問題，更在通史解釋上強調文化的包容性與交流。其著作展現了他對國家、民族及全人類的深切關懷，被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。

據鏡周刊報導，許倬雲出生於1930年的福建廈門，後來在台灣和美國深造，並長期在國立台灣大學和美國匹茲堡大學任教，為中研院院士。他的研究專長包括周、秦、漢三代，著有「西周史」、「求古編」等重要著作，對中國古代文化與社會有深入探索，被譽為具有博雅理念與淑世精神的歷史學家。

許倬雲在得獎感言中表示，能夠在94歲高齡獲得唐獎是一大榮幸，並分享了他對於研究的熱情和對後輩學者的鼓勵。他強調，歷史學不僅是學術研究，更是理解國家和民族發展的關鍵，希望透過自己的成就激勵更多年輕學者投入這一領域的研究。