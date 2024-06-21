我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

94歲中研院士許倬雲 獲唐獎漢學獎 「台灣首位得主」

台灣新聞組／台北21日電
唐獎漢學獎得主許倬雲教授。（圖／唐獎教育基金會提供）
唐獎漢學獎得主許倬雲教授。（圖／唐獎教育基金會提供）

第六屆唐獎漢學獎昨揭曉，由94歲中研院士許倬雲獲獎，這也是唐獎六屆以來，在嚴格定義下首名台灣出身的得主。唐獎教育基金會表示，許倬雲的史學研究展現跨時代的學問，證明漢學可與各領域對話。其在台大歷史系推動課程轉型，亦對台灣史學界帶來深遠影響。

台大則說，許倬雲的獲獎，讓台大師生與有榮焉，台大也將致力成為國際漢學研究與人才培育重鎮。

許倬雲自青壯年時期開始將社會科學方法融入史學研究。除一系列重要的史學研究以及晚年出版一系列通史著作外，唐獎教育基金會表示，許倬雲1960年代在台大歷史學系主導歷史教育課程轉型，並打開中國社會史研究風氣。另也出版多部通識著作，從歷史的角度探討時代轉移、管理、組織等議題。

台大指出，許倬雲在台大歷史系任職時，主導歷史課程轉型創新，將當時歷史學的新觀念和新方法引介國內，並大力提倡以社會科學方法治史， 強調歷史不僅要「敘述」，而且要「解釋」，對台灣史學界發展帶來深遠影響。

唐獎教育基金會表示，許倬雲的研究不僅深入探討中國長期歷史的本質問題，更在通史解釋上強調文化的包容性與交流。其著作展現了他對國家、民族及全人類的深切關懷，被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。

據鏡周刊報導，許倬雲出生於1930年的福建廈門，後來在台灣和美國深造，並長期在國立台灣大學和美國匹茲堡大學任教，為中研院院士。他的研究專長包括周、秦、漢三代，著有「西周史」、「求古編」等重要著作，對中國古代文化與社會有深入探索，被譽為具有博雅理念與淑世精神的歷史學家。

許倬雲在得獎感言中表示，能夠在94歲高齡獲得唐獎是一大榮幸，並分享了他對於研究的熱情和對後輩學者的鼓勵。他強調，歷史學不僅是學術研究，更是理解國家和民族發展的關鍵，希望透過自己的成就激勵更多年輕學者投入這一領域的研究。

上一則

核電歸零燃煤補上？賴政府減碳成空談

下一則

馬英九任總統時 曾推委員會法制化 被民進黨擋下

延伸閱讀

賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成 流失近200萬人支持

賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成 流失近200萬人支持
化學家亞基獲唐獎永續獎 合成材料助旱區集水

化學家亞基獲唐獎永續獎 合成材料助旱區集水
黨內諷卓榮泰團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％

黨內諷卓榮泰團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％
賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成、流失近200萬人支持

賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成、流失近200萬人支持

熱門新聞

桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23
成功大學。本報資料照片

AI浪潮影響台大學申請 名校這一系「分發人數掛零」

2024-06-14 17:35

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋