才卡韓國瑜 民主基金會又爆卡盧業中接執行長

台灣民主基金會會議審查政大教授盧業中出任執行長案時，遭民進黨「擱置」 。（記者許正宏／攝影）

民主基金會19日召開董事會，處理董事長、執行長人事案，會議主席由外交部長、基金會副董事長林佳龍擔任，由於之前民進黨 未能成功阻擋韓國瑜 兼任基金會董事長，因此會中順利通過由韓國瑜擔任董事長，不過當會議審查政大教授盧業中出任執行長案時，民進黨推派代表則以8比5人數優勢，「擱置」盧業中人事案，基金會預計9月再開會討論。

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君突然在昨下午排案，將於27日邀林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助台灣加入聯合國相關組織具體做法」專題並備詢。據了解，藍營不滿民主基金會「卡盧」，藍委擬輪番上陣釐清民主基金會「卡盧真相」。

民主基金會第八屆董事監察人於6月17日就任，民主基金會19日召開董監事會，處理董事長以及執行長人事案，韓國瑜因要主持全院委員會請假，會議由林佳龍擔任主持人。

不過基金會在處理執行長一案時爆發「卡盧大戰」。藍營推派的政黨代表許育寧代為宣讀韓國瑜親筆委託書指，「若有幸接任董事長，將直接提名盧業中擔任執行長」，不過綠營推派的董事立刻表達反對。據與會人士轉述，泛綠營的董事認為提名方式有爭議，要求韓國瑜親臨會場時，由董事們當面向他們請教問題，由於藍綠雙方僵持不下，最後投票 表決，民進黨以優勢席次8比5的情況下否決盧業中人事案，執行長由現任廖達琪繼續代理。

民主基金會董監事會議按慣例三個月開一次會，預計9月再開會討論，預料藍綠將對執行長一事再度掀起角力戰。近韓人士指出，民主基金會並非封殺，而是擱置盧業中人事案，而韓國瑜最近忙立院正在處理的覆議案，還未思考下一步。未來韓國瑜是否會循立法院長韓江配模式「同進同出」，將是下一波關注重點。