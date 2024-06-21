「新青安」讓更多人買不起房 加深 「居住不正義」

新青安在5月最新統計再創去年8月以來新高紀錄。（本報資料照片）

賴清德 去年8月競選時高唱「挺青年安居」，政府隨即推出條件奇佳的「新青年安心成家購屋優惠貸款 」；但因缺乏妥善配套，「德」政迅速淪為炒房幫凶。政策推出後引爆青年購屋潮，平均每月約有6000戶使用「新青安」貸款購屋，至4月底已累計達5.2萬戶。這波新青安熱潮，造成全國各類房市指標節節攀高，不僅讓更多民眾買不起房，甚至租不起房，加深了「居住不正義」。

由於新青安的鼓動，台灣房市被推得牛氣沖天。根據聯合徵信中心的統計，全國平均購屋房價 和平均房貸今年第一季都創下歷史新高。而高房價又助漲高房租，近兩年房租漲勢擴大，五月房租年增率更創下廿八年新高。換言之，許多買不起房的民眾，如今連租屋能力都下降，只能被迫搬到更遠或空間更小的租處，「安居樂業」變成奢想。

政府近年聯手祭出多道打房政策，包括中央銀行對房市連續採取六波選擇性信用管制，內政部去年7月「平均地權條例」修正案上路，目的在防止炒作。今年7月起，財政部也將正式實施「囤房稅2.0版本」，對擁有多屋者加課房屋稅。如此多管齊下，房市交易好不容易漸趨平淡。誰料，「新青安」政策一出，又將一切打回原形。

新青安最大的問題在，推出低利率、高額度、還本寬限期達五年、還款期限達40年的優惠條件，迅即顛覆所有市場理性。政策推出後，立刻引爆房市「租不如買」、「無痛買屋」、「現在不買、未來更買不起」的炒作心理，房市籌碼立即由買方轉到賣方。政府先前所有打房力道瞬間歸零，還順勢幫建商消化掉手上餘屋，讓建商和企圖規避囤房稅的富人同時解套。更糟的是，新青安的貸款上限提高至1000萬元（台幣，下同，約31萬美元）這1000萬竟變成購屋的「地板價」。聯合徵信中心的資料顯示，今年第一季平均房貸金額為977萬元（約30.2萬美元），平均購屋總價鑑估值為1355萬元（約42萬美元）。這些，都要「歸功」新青安的點火助漲。

由於繳息寬限期長達五年，對年輕人而言，購屋前五年每月只需繳一萬多元貸款，看來確比租屋便宜，因此趨之若鶩。不少人更打著「五年後賣屋」的如意算盤，認為屆時可再賺一筆房價。問題是，五年後開始攤還本息，每月繳款金額將暴增至4萬元，且是長達40年的持續負擔；現在買得起的人，未來真能付得起？而如果五年後大家同時拋售，市場勢必出現「多殺多」，想賣的人真能撈一筆？

更受詬病的是，如此優惠的房貸，還動用了人民納稅款來補貼利息，主其事的財政部卻未做好配套，因而孳生許多套利弊端。例如，父母利用同住的子女名義申辦新青安，卻把房子出租；也有人利用人頭戶申貸新青安，因為「不用白不用」。在輿論沸騰後，政府才開始補破網，要求申貸人簽切結書並展開抽查，顯然已經太遲。今年前四月，新青安房貸已占全部新房貸的四成，目前房市買氣主要來自40歲以下的青年族群，大多數人都背負了40年的沉重房貸。想到這裡，賴清德不會為自己的「德政」感到些許不安嗎？

新青安是在幫年輕世代「完成夢想」，或者在為他們「套上腳鐐」，再隔幾年即可分曉。可以確定的是，政府其實是假藉「照顧青年」之名，在為房地產業者解套，更對其他中老年弱勢租屋族群落井下石。從一窩蜂的新青安貸款看，政府鼓動的這波購屋潮，製造了照顧年輕世代的假象，卻讓他們戴上40年的房貸枷鎖，台灣離居住正義也更遠了。