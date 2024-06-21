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衛福部長：博愛座象徵世代溫暖 一定會保留

台灣新聞組／台北21日電

博愛座讓座糾紛不斷，衛福部長邱泰源昨表示，「設置博愛座象徵世代溫暖，一定會保留。」名稱是否沿用或改稱優先席，可進一步討論。至於在大眾運輸系統相對不便利地區，老年人「移動」得靠自行騎車或開車，如何避免高齡駕駛不當，專家建議，應從職能訓練著手，維持長者身體機能、反應能力，協助換照。

衛福部預計提出「身心障礙者權益保障法」修正案，擬變更博愛座適用對象。邱泰源表示，為求社會和諧，一定會保留博愛座，將與交通部討論修法方向，朝修改博愛座名稱為優先席、擴大優先乘坐對象作為兩大優化方向。交通部長李孟諺則說，博愛座是一個很好的政策，交通部將配合修法結果。

台灣於2017年推動75歲以上駕駛人每三年換照一次，只要通過即可繼續開車上路，沒有年齡限制。但銀髮族常被指為「馬路三寶」。國衛院群體健康科學研究所長邱弘毅表示，老年人因認知功能下降，易導致危險駕駛。根據道安資訊網統計，65歲以上涉及交通事故，高齡機車騎士是主要死傷族群，占七成以上。

邱弘毅表示，台灣將於明年進入超高齡社會，高齡駕駛也會愈來愈多。透過「高齡長者內在健康力與駕駛機動車輛安全性提升」計畫，發現運動處方可增進長者體力與社會互動，有助提升長者換照成功率。

為了降低交通事故件數，交通部今也將於行政院會報告具體行動措施，未來每月初將由部長召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度。

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