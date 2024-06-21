中捷事故 運安會：停車5關卡失靈

台中捷運綠線去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂意外，造成一死、15傷，運安會公布調查報告，指中捷當時有五道可讓列車停止關卡，但均失效。(本報資料照片)

台中捷運 去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂意外，造成1人死亡、15人受傷。國家運輸安全調查委員會昨公布調查報告，指事發當時，中捷有五道可讓列車停止關卡，但均失效，包括手動駕駛台按鈕操作時間不足、保全未接受阻止列車出發的「月台門未關妥安全設計」訓練等。

運安會表示，中捷是台灣首次無人駕駛系統導致的重大外物入侵事故，為此針對職安署、交通部、台中市政府、台中捷運、宇球公司及嘉謜工程等六單位提出改善建議，包括建議交通部修訂捷運及鐵路相關禁建限建法規、中捷車站建立緊急停車按鈕、台中市政府針對鄰近交通要衝的建築工程作業聯合審查、職安署建立塔式起重機拆除作業指引等。

根據運安會調查，事故當天，捷運路線旁正在進行工程，工程人員以旋轉拆除機桁架方式調整塔式起重機桁架的角度，由於斜拉角度超過極限，導致拆除機桁架多處桿件受壓力挫曲斷裂，部分桁架則侵入台中捷運軌道區。

運安會表示，事故當下，雖然隨車站務員想到按停止按鈕，但從拿出鑰匙開啟，到按下按鈕需15至16秒時間，當天列車僅12秒就撞上桁架，且中捷雖設有可以停止列車運轉相關設備，但當時除利用月台門未關妥列車即無法運轉的安全設計特性有機會阻止列車離站，其餘方式皆無法立即停車，平時也未施予車站保全人員該系統知識訓練。要求中捷重新檢視相關規範。

對此，台中市交通局長葉昭甫回應，調查報告對市府、中捷公司提出的五項建議，均已完成改善。交通部表示，上月已預告修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，明定高空吊掛作業應提出安全影響評估報告，並檢附作業計畫，內容應載明高空吊掛作業的區域範圍及與捷運設施相關位置、內容及安全防護措施，法規修正預告期兩個月，希望上路時間愈快愈好。

中華民國 仲裁協會仲裁判定，興富發建設公司等連帶給付台中市政府2億1217萬1784元、連帶給付中捷公司1264萬7301元；建商表示，尊重仲裁結果。