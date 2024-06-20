又一人情味據點將消失 嘉市日治時期煙酒專賣店月底熄燈

嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。(陳尚雍提供)

「那些年，我們一起走過的回憶！」台灣嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。

老市場興中市場將拆除，市區煙斗專家店，早期是第一代曾祖父開的小雜貨店，年代不可考，直到第二代陳水通、陳張碧雲日治昭和13年（1938年）共同創立通興商號，歷經陳家4代經營，至今已有85年的歷史，已是嘉義市老字號的菸酒專賣店。

從雜貨店走向煙酒專門店，從阿公阿嬤到世世代代，歷經85年，這個從小生活的地方，來來去去的朋友很多，有人從學生買到出社會，有人從男孩女孩變成爸爸媽媽，有人到了外縣市還會回來走走的「家」，這裡的一切即將走入歷史，煙斗專家將在月底喬遷新地方。

現任經營者是第四代老闆洪一揚，從台北回嘉義傳承經營，在他接手前由第三代叔叔陳英俊、姑姑陳秀櫻、第四代兄弟陳尚雍、陳尚儒經營。

當年阿公陳水通將通興商號交叔叔經營，煙斗專家店名出自叔叔，隨後由陳家姑姑接手，因姑姑身體不適，幾年前交給當時服替代役的第四代陳尚雍經營，承接上一代傳承下來經營模式，引進新觀念，吸引許多年輕族群消費。

陳尚雍認為，嘉義賣菸酒店家不少，為與眾不同？他們挑選特殊啤酒、威士忌、紅酒及雪茄販售，吸引特定族群，另常舉辦活動，包括當時紅極一時吳鳳北路封街跨年晚會，令許多客人留下美好回憶。

洪一揚說，舊址被建商買走，房東 告知6月底前搬離，未來將搬遷至中山路、安和街口巷子，為紀念大家充滿回憶故事的地方，29日晚間辦畢業典禮。

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