「華人船王」趙錫成捐百萬美元 打造海大木蘭大樓

美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。。(圖／台海大提供)

國立台灣海洋大學原址「麗峰莊」教職員宿舍拆除後擴建新大樓，但因物價上漲導致工程經費暴增數千萬，幸獲美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元才建成，取名木蘭海洋海事教育大樓，昨他偕女兒、美國首位亞裔 前部長趙小蘭 揭牌，父女說，希望培育更多的海洋人才。

木蘭大樓2019年開工，雖經歷物價上漲、工程流標、地質問題、新冠疫情等各種挑戰，今年仍竣工，大樓的外觀設計以船帆造型搭配帷幕玻璃與灰白牆面，並以航海數字旗號標示樓層，是一棟地上7層、地下1層的鋼筋混凝土建築。大樓內設有教室、展廳及住宿空間，提供優質的學習和生活環境。

趙錫成1964年與夫人趙朱木蘭，在美國紐約創立美國福茂公司，為國際知名大型散裝航運業者，在國際航運界也擁有「華人船王」的美譽，2004年榮登聯合國「國際航運名人堂」，他鼓勵年輕學子投入海運事業；趙小蘭曾任兩位總統的勞工部 長與運輸部長。2016年趙錫成博士與趙小蘭部長接受海大名譽博士學位的頒贈，協助台灣提升海洋海事教育的國際競爭力。

趙錫成設置「木蘭獎學金」提供海大留美學生學費補貼與實習機會。昨天典禮獻花致謝的陳姓校友，就曾受惠於福茂獎學金到美國紐約州立大學留學與實習，而另一位獻花的趙姓學生則即將前往美國交換學習。