我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

南加夫妻捨棄「擁房美國夢」 只租不買輕鬆多了

「華人船王」趙錫成捐百萬美元 打造海大木蘭大樓

記者游明煌／台北20日電
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。。(圖／台海大提供)
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。。(圖／台海大提供)

國立台灣海洋大學原址「麗峰莊」教職員宿舍拆除後擴建新大樓，但因物價上漲導致工程經費暴增數千萬，幸獲美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元才建成，取名木蘭海洋海事教育大樓，昨他偕女兒、美國首位亞裔前部長趙小蘭揭牌，父女說，希望培育更多的海洋人才。

木蘭大樓2019年開工，雖經歷物價上漲、工程流標、地質問題、新冠疫情等各種挑戰，今年仍竣工，大樓的外觀設計以船帆造型搭配帷幕玻璃與灰白牆面，並以航海數字旗號標示樓層，是一棟地上7層、地下1層的鋼筋混凝土建築。大樓內設有教室、展廳及住宿空間，提供優質的學習和生活環境。

趙錫成1964年與夫人趙朱木蘭，在美國紐約創立美國福茂公司，為國際知名大型散裝航運業者，在國際航運界也擁有「華人船王」的美譽，2004年榮登聯合國「國際航運名人堂」，他鼓勵年輕學子投入海運事業；趙小蘭曾任兩位總統的勞工部長與運輸部長。2016年趙錫成博士與趙小蘭部長接受海大名譽博士學位的頒贈，協助台灣提升海洋海事教育的國際競爭力。

趙錫成設置「木蘭獎學金」提供海大留美學生學費補貼與實習機會。昨天典禮獻花致謝的陳姓校友，就曾受惠於福茂獎學金到美國紐約州立大學留學與實習，而另一位獻花的趙姓學生則即將前往美國交換學習。

校長許泰文說，航運產業在全球經濟命脈是非常重要一環，台灣擁有長榮、陽明、萬海及德翔等世界頂尖航商，以及基隆、台中與高雄等重要港口，展現國際航運及物流上的強大發展潛力，海洋人才培育相當的重要。

美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭...
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。(圖／台海大提供)
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭...
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。(圖／台海大提供)

趙小蘭 勞工部 亞裔

上一則

台拚千萬旅客 觀光鎖定印度 航班、簽證是考驗

下一則

博愛座頻惹暴力事件 擬重提修法 蔣萬安：善意不該道德綁架

延伸閱讀

遊民住所漂亮到不像真的 洛市19層樓華廈揭幕

遊民住所漂亮到不像真的 洛市19層樓華廈揭幕
趙錫成捐百萬 偕女趙小蘭揭牌台灣海洋大學木蘭大樓

趙錫成捐百萬 偕女趙小蘭揭牌台灣海洋大學木蘭大樓
親巴抗議者佔領大樓 洛州大校長被困數小時

親巴抗議者佔領大樓 洛州大校長被困數小時
趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

熱門新聞

立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒