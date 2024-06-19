核三一號機甫降轉 輝達所在內科無預警跳電 影響655戶

位於屏東核三廠一號機將於7月底除役，18日啟動遞減運轉，但北市內科近午傳出跳電，外界缺電擔憂再起。(記者劉學聖／攝影)

夏季用電高峰期尚未來到，民眾的缺電憂慮卻日益加深。核三廠一號機將於下月27日停機，昨天開始逐步遞減運轉，儘管政府官員掛保證表示不缺電，但台北市內湖科學園區昨天接近中午傳出無預警跳電，影響655戶，由於AI晶片大廠輝達 的台灣分公司位在內科，跳電事故再度讓供電問題引發關注；經濟部長郭智輝表示，此次跳電與缺電無關，會盡快把問題點找出來補強。

核三廠一號機組40年運轉執照將於7月27日到期，機組屆時將停止運轉進入除役階段，台電核三廠表示，一號機昨天開始遞減運轉，每天約降900萬瓦。不過，根據台電公告的電力資訊，核三一號機昨天白天仍全力發電，淨發電量占裝置容量比率維持在99%上下，與往常相同，二號機也是相當的比率。

核三廠一號機就在酷熱的夏天準備停機除役，台電又被發現前天核三廠柴油氣渦輪機都被啟動供電，翡翠、石門兩大水庫放水發電，外界擔心缺電才是真相。郭智輝昨表示，不論是水庫的放水發電，還是核三柴油氣渦輪機的發電，都是例行的發電機組測試，確定發電機組是否能正常運作，完全沒有缺電。

就在郭智輝講完「完全沒有缺電」的兩個小時後，台北市內科就傳出655用電戶無預警停電，台電表示，因地下電纜接頭故障導致饋線跳脫而停電，已更換故障設備修復。

輝達執行長黃仁勳 日前訪台，外傳他規畫設立第二座研發中心的地點就靠近內科，當時他表示輝達會擴大在台投資，但也說發展半導體產業需要足夠電力，內科跳電因此引發缺電疑慮，更被網友形容為黃仁勳的缺電擔憂一語成讖。北市府昨喊話，希望賴政府能重視能源政策，必須顧慮民生用電與產業需求，才能符合民眾期待。

但郭智輝說，內科跳電與缺電沒有關係，「那是跳電，不是缺電」，可能是妥善率沒有做好，很多這類的跳電，會發生在人多或突然增加很多人，或是設備比較舊的地方，剛好還沒有維修到，就這樣跳電。