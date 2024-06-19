核三一號機甫降轉 輝達所在內科無預警跳電 影響655戶
夏季用電高峰期尚未來到，民眾的缺電憂慮卻日益加深。核三廠一號機將於下月27日停機，昨天開始逐步遞減運轉，儘管政府官員掛保證表示不缺電，但台北市內湖科學園區昨天接近中午傳出無預警跳電，影響655戶，由於AI晶片大廠輝達的台灣分公司位在內科，跳電事故再度讓供電問題引發關注；經濟部長郭智輝表示，此次跳電與缺電無關，會盡快把問題點找出來補強。
核三廠一號機組40年運轉執照將於7月27日到期，機組屆時將停止運轉進入除役階段，台電核三廠表示，一號機昨天開始遞減運轉，每天約降900萬瓦。不過，根據台電公告的電力資訊，核三一號機昨天白天仍全力發電，淨發電量占裝置容量比率維持在99%上下，與往常相同，二號機也是相當的比率。
核三廠一號機就在酷熱的夏天準備停機除役，台電又被發現前天核三廠柴油氣渦輪機都被啟動供電，翡翠、石門兩大水庫放水發電，外界擔心缺電才是真相。郭智輝昨表示，不論是水庫的放水發電，還是核三柴油氣渦輪機的發電，都是例行的發電機組測試，確定發電機組是否能正常運作，完全沒有缺電。
就在郭智輝講完「完全沒有缺電」的兩個小時後，台北市內科就傳出655用電戶無預警停電，台電表示，因地下電纜接頭故障導致饋線跳脫而停電，已更換故障設備修復。
輝達執行長黃仁勳日前訪台，外傳他規畫設立第二座研發中心的地點就靠近內科，當時他表示輝達會擴大在台投資，但也說發展半導體產業需要足夠電力，內科跳電因此引發缺電疑慮，更被網友形容為黃仁勳的缺電擔憂一語成讖。北市府昨喊話，希望賴政府能重視能源政策，必須顧慮民生用電與產業需求，才能符合民眾期待。
但郭智輝說，內科跳電與缺電沒有關係，「那是跳電，不是缺電」，可能是妥善率沒有做好，很多這類的跳電，會發生在人多或突然增加很多人，或是設備比較舊的地方，剛好還沒有維修到，就這樣跳電。
學者擔心能否「如期上線供電」才是問題。中央大學講座教授梁啟源表示，大潭九號機及新七號機都要靠第三天然氣接收站（三接）供應天然氣，但三接最快也要等到明年4月才能供氣測試運轉，今年的上線機組怎麼能把無法獲得三接天然氣供應的大潭九號及新七號機算進去？簡直畫餅充飢；今年備轉容量率最低恐降至1.5%，逼近限電準備的黑燈。
上一則
老翁逼讓博愛座 掌摑辱罵年輕男
下一則
FB留言