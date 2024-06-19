我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

陸狗仔爆料陳妍希婚姻零互動 「陳曉一心想離婚」

台灣勞保基金首破兆 學者：仍是未爆彈

台灣新聞組／台北19日電
近年因撥補與投資收益增加，外界評估，勞保破產年限有可能展延至下屆總統任內。(記者侯永全／攝影)
近年因撥補與投資收益增加，外界評估，勞保破產年限有可能展延至下屆總統任內。(記者侯永全／攝影)

政府今年撥補1300億元(台幣，以下同)至勞保基金，最後一筆金額於6月到位，加上9800多億元餘額，勞保基金規模首度破兆元，水位創新高。勞動部昨指出，將持續撥補、投資，讓基金水位穩定成長；學者表示，明年初公布「勞保基金精算報告」，基金用罄年限可望從2028年再往後延，賴清德總統任內將躲過勞保財務炸彈，但結構性問題未解，「炸彈終究會爆，躲能躲幾年？」

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，今年政府編列1200億元撥補勞保基金，加計疫後特別預算100億元，總共撥補1300億元，前兩筆分別在今年1月、2月撥入，第三筆700億元則在6月3日挹注，今年撥補金額全數到位。明年政府撥補數字不會低於1200億元，加上近幾年基金投資亮眼，勞保基金餘額今年截至4月底達9810億元，勞保基金規模首度破兆。

對於檯面上亮麗數字，政大風險管理與保險學系特聘教授黃泓智表示，撥補也是一種改革方式，但單靠一種改革方式，要救勞保仍很困難。若每年撥補1000億元，加上投資效益，勞保基金頂多續命至2032年。

台大財金系教授張森林指出，上份精算報告結果為勞保將於2028年破產，賴總統這一任本來就能躲過爆點，「但可以躲幾年？」民進黨立委王世堅則批評政府「只撥補不改革」是鴕鳥行為，當面質疑勞動部長何佩珊，「如果只要撥補，AI來做就可以了」；何佩珊則強調，撥補只是改革方案之一，近年來勞保基金水位創新高，6月份已經破兆，強調現在勞保水位非常安全。

對於何佩珊宣稱勞保基金沒有財務危機，張森林表示，勞保支出速度飛快，就像失速列車，請領的人愈來愈多，精算報告顯示，2036年保費支出破兆，收支失衡5000多億，目前基金水位1兆元看似很多，但屆時填補收支缺口，兩年就用光。現在只是運氣好，帳面乍看沒問題，但勞保財務根本病灶還在，愈晚改革，債留子孫的程度愈嚴重。

投資 保險 保費

上一則

核三一號機甫降轉 輝達所在內科無預警跳電 影響655戶

下一則

藍內部民調 2026新北市長 國民黨李四川最強

延伸閱讀

內唐亞胡稱美國一直扣留軍援 白宮打臉「不知道他在說什麼」

內唐亞胡稱美國一直扣留軍援 白宮打臉「不知道他在說什麼」
這款爆紅吐司「薄到透光」 內行人提醒：超級熱量炸彈

這款爆紅吐司「薄到透光」 內行人提醒：超級熱量炸彈
是「失言」還是「真心話」？ 這些台閣員說了什麼被批評

是「失言」還是「真心話」？ 這些台閣員說了什麼被批評
勞團五一遊行提5大訴求 怒吼「不要做功德」

勞團五一遊行提5大訴求 怒吼「不要做功德」

熱門新聞

立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

美知名牛排醬輸台 被驗出致癌物…3款調味料也有問題

2024-06-11 15:45
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
成功大學。本報資料照片

AI浪潮影響台大學申請 名校這一系「分發人數掛零」

2024-06-14 17:35
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他