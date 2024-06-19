台灣勞保基金首破兆 學者：仍是未爆彈

近年因撥補與投資收益增加，外界評估，勞保破產年限有可能展延至下屆總統任內。(記者侯永全／攝影)

政府今年撥補1300億元(台幣，以下同)至勞保基金，最後一筆金額於6月到位，加上9800多億元餘額，勞保基金規模首度破兆元，水位創新高。勞動部昨指出，將持續撥補、投資 ，讓基金水位穩定成長；學者表示，明年初公布「勞保基金精算報告」，基金用罄年限可望從2028年再往後延，賴清德總統任內將躲過勞保財務炸彈，但結構性問題未解，「炸彈終究會爆，躲能躲幾年？」

勞動部勞動保險 司司長陳美女指出，今年政府編列1200億元撥補勞保基金，加計疫後特別預算100億元，總共撥補1300億元，前兩筆分別在今年1月、2月撥入，第三筆700億元則在6月3日挹注，今年撥補金額全數到位。明年政府撥補數字不會低於1200億元，加上近幾年基金投資亮眼，勞保基金餘額今年截至4月底達9810億元，勞保基金規模首度破兆。

對於檯面上亮麗數字，政大風險管理與保險學系特聘教授黃泓智表示，撥補也是一種改革方式，但單靠一種改革方式，要救勞保仍很困難。若每年撥補1000億元，加上投資效益，勞保基金頂多續命至2032年。

台大財金系教授張森林指出，上份精算報告結果為勞保將於2028年破產，賴總統這一任本來就能躲過爆點，「但可以躲幾年？」民進黨立委王世堅則批評政府「只撥補不改革」是鴕鳥行為，當面質疑勞動部長何佩珊，「如果只要撥補，AI來做就可以了」；何佩珊則強調，撥補只是改革方案之一，近年來勞保基金水位創新高，6月份已經破兆，強調現在勞保水位非常安全。

對於何佩珊宣稱勞保基金沒有財務危機，張森林表示，勞保支出速度飛快，就像失速列車，請領的人愈來愈多，精算報告顯示，2036年保費 支出破兆，收支失衡5000多億，目前基金水位1兆元看似很多，但屆時填補收支缺口，兩年就用光。現在只是運氣好，帳面乍看沒問題，但勞保財務根本病灶還在，愈晚改革，債留子孫的程度愈嚴重。