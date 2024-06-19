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台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

台灣新聞組／台北19日電
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠肺炎疫情進入第六波Omicron流行期，上周新增623例併發症住院確定病例，與前一周329例相較，幾乎呈倍數成長，死亡人數亦然，新增38人死亡，而前一周為20人。疾管署先前預估，新冠疫情將在8至9月到達高峰，不過台大兒童醫院兒童感染科教授黃立民認為，以當前趨勢，新冠疫情在7月就會到達高峰，預估維持一個月，8月中旬或下旬開始下降。

本報系聯合報報導，疾管署實驗室觀察發現，目前JN.1變異株仍為新冠疫情的主流病毒，約占六成，而其衍生株「KP病毒」系列，如KP.2、KP.3，占比上升趨勢明顯，KP.2占比達13%、KP.3達9%。造成近期中國大陸、香港疫情大爆發的XDV.1變異株，本土占比則有一成。

世衛組織、美國疾病管制中心（CDC）等相關研究均證實，主流變異株JN.1及衍生變異株KP.2、KP.3，均具有「免疫逃脫」能力，以致提高整體社區傳染機率，所幸在感染後的疾病嚴重度上，並無明顯差異。

疾管署副署長曾淑慧表示，感染能力更強的KP.2、XDV.1占比愈來愈高，但是XBB疫苗全國接種率僅一成一，提醒民眾盡速接種。

台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉指出，最近確診的年長者人數明顯增加兩至三成，因為重症風險較高，醫師視情況安排住院。呼籲民眾重拾憂患意識，備妥酒精、快篩與口罩等防疫物資，盡速接種疫苗。

台北中國時報報導，黃立民觀察，近兩周醫院急性病房裡，將近一半都是新冠感染者，住院個案大多是肺炎或高燒不退。近期家長幫孩子做新冠快篩的比率已不如過去，提醒家長要提高警覺性。多數兒童感染新冠肺炎症狀不嚴重，但一嚴重就麻煩了，恐出現多發性器官發炎、腦炎等，治療上也較棘手。

疫情 疫苗 新冠肺炎

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