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新青安政策助漲房價？ 卓榮泰：全面檢討

記者余弦妙／台北19日電
立法院18日進行總質詢，行政院長卓榮泰（右）和經濟部長郭智輝（左）備詢。(記者邱德祥／攝影)
立法院18日進行總質詢，行政院長卓榮泰（右）和經濟部長郭智輝（左）備詢。(記者邱德祥／攝影)

新青安貸款政策挨批助漲房價，行政院長卓榮泰昨日表示，針對外界質疑，以及新青安執行過程、執行至今各項影響及未來發展，下周將召開會議全面檢討。

卓榮泰昨日率領各部會首長至立法院會接受施政總質詢，國民黨立委廖偉翔關注新青安政策檢討情形。卓榮泰表示，這項政策立意良善，但近期確實接到許多意見，也詢問各部會看法，下周開會將全面檢討。

為回應外界質疑，財政部號令八大公股行庫檢討新青安房貸，17日由土地銀行召開會前會，今日將召開檢討會，將視檢討情況，將會議結論報財政部、內政部，最終經行政院核定後施行。

今日召開的新青安檢討會議，預料將聚焦討論切結書、防堵不肖樣態等議題，至於是否會有結論送政院討論？財政部官員表示，仍要視今日討論狀況而定。

卓榮泰指出，新青安房貸政策立意良善，可幫年輕人以較低利率購屋，達到居住正義，不過實際執行下來，外界有不同意見，政府都聽到了，他這段期間也詢問過許多部會，下周就會開會，討論政策未來發展。

卓榮泰昨日強調，房價漲跌絕非單一因素，政府會善用政策工具，對市場進行全面檢查。他日前也表示，房價上漲要從兩大面向來看，包括土地資源有限、建築材料成本增加所導致，政府同步推動百萬社宅、租金補貼等措施，落實居住正義。

財政部官員表示，對於有心人士透過新青安貸款用於人頭戶、轉出租等行為，已督導公股行庫加強貸前審核、貸後稽查，防堵運用新青安貸款的不正當作為。

內政部先前則表示，觀察近期交易量及價格變化，新青安貸款確實為房市帶來新一波買氣及資金動能，倘若未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，以避免非自住需求購屋資金湧入房市，進一步推升房價。新青安成為眾矢之的，行政院將全面檢視這項政策的過去、現在及未來。

貸款 財政部 房價

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