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新聞評論╱電價分級的修辭：停電時民生用電首遭其殃

聯合報社論
經濟部長郭智輝。(本報資料照片)
經濟部長郭智輝。(本報資料照片)

經濟部長郭智輝接受外媒訪問談到電價議題，重申台灣「並不缺電」，並強調「電價不是愈便宜愈好」，太便宜反而容易浪費。他還說，一個30坪的空間，只要裝兩台冷氣就好，不必因三房一廚而裝到四台。此話一出，引發民眾不滿，藍委並反問他自己家中裝了幾台冷氣，嗆他不知民間疾苦。經濟部次日發新聞稿澄清，郭智輝的談話是在強調「節能」之重要。

郭智輝上任不到一個月，屢屢因發言失當遭到打槍及「校正」，尷尬至極。這些現象，一則顯示他對決策缺乏全盤思考，即輕率發言；二則反映他說話不夠精準，易致反感；三是賴政府在蜜月期的黨政磨合並不順利，「黨壓迫政」的問題頻生。這三點，一再斲傷決策的合理性及可信度，人民難以心服，也無所適從。

從寬而言，郭智輝希望推動節能意識，呼籲社會共體時艱度過能源考驗期，當然不能算是錯誤的說法。然而近幾年台灣面對的，是能源轉型失敗及供電告急的問題，民眾莫不期待新任經濟部長能打破非核魔咒，從發電政策提出根本的解決之道。但郭智輝顧左右而言他，聲稱台灣並不缺電，又把責任往「用電者」身上推，先說電價必須調漲反映成本，又說民眾必須主動節能減少用電。換言之，缺電的癥結出在能源政策端，他卻裝聾作啞，無意著力檢討改變。

經濟部長新官上任，但說來說去都是官話，卻不考慮人民的負擔和感受，當然無法讓人信服。例如，明明問題出在「供應端」的電力結構失衡，以致電力存在時段性及季節性缺口；郭智輝卻把目光盯在「消費端」，強調「電價太便宜」及「必須節電」。這樣的藥方，根本就是「誤診」！民進黨因為反核，先前要求民眾「用愛發電」；如今電力不足，它又要求大家節能，「用愛抗暑」。人們的身體，到底要忍受政府政策的多少凌虐？

值得注意的是，郭智輝談到台電售價必須反映成本時，提出了「電價分級」的概念。他主張，電價可分成「綠電、低碳電力、一般灰電」三種，依排碳量高低分別定價，並成立一個泛公股售價平台進行交易。這個分級制度聽似合理，可以解決工業用電價格長期偏低的問題；但對一般民生用電而言，卻暗藏一個凶險的伏筆：一遇缺電，家用電力極可能因被歸為「第三類」低價用電，首當其衝成為優先停電的對象。對廣大民眾而言，誰願意自己成為被犧牲的一群？

郭智輝上任後有關電力的發言，不斷遭到行政院和民進黨「校正回歸」；他說得愈多，民眾也就愈困惑。諸如，他說核電可作為備用電力、核三可有條件延役，都遭行政院打槍；他說政府不應再補貼台電、並將反映成本調漲電價，行政院稱那是他個人的「未來期許」；他擬議的「電力分級」，閣揆卓榮泰說目前還達不到分級的階段；他說要漲電價，卓榮泰卻暗示會繼續凍漲。看得出來，這個政府不斷在繞圈子，郭智輝拋出新解方，馬上就被行政院擋下回收。問題是，已經走到撞牆的能源政策，到底要如何轉彎再前進，民進黨的舊腦袋提得出新主張嗎？

民進黨若要繼續死抱著非核神主牌，不管多少個郭智輝入閣，都將戰死灘頭，台灣缺電及高碳排的困境依舊如故。比起王美花，郭智輝至少比較願意提出新觀點；問題是，他一踢到民進黨的鐵板就腳軟，而他僅剩的解方也就只能在價格打轉，卻觸不到供電問題的核心。更糟的是，他的企業本位太強，庶民同理心卻太弱了。(轉載自聯合報社論)

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