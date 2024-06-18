桃園女孩獲世界選美第3名 披國旗「讓世界看見台灣」

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，昨日拿下世界大賽第3名佳績，她也身披國旗讓世界看見台灣。圖／邱邑函提供

桃園市會稽國中校友邱邑函去年獲得台灣小姐第2名、台灣小姐國服賽（客家風采篇）冠軍，近日她前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，又在昨天拿下世界大賽 第3名佳績。此行她準備10樣代表台灣味的零食與珍珠奶茶吊飾，分送給每位佳麗、工作人員，成功完成國民外交，她也披上中華民國 國旗讓世界看見台灣。

邱邑函是桃園客家人，畢業於桃園區快樂國小、會稽國中、市立陽明高中及彰化師大英語系，目前是一位英語教師，也是一位熱愛健身的教練。日前她接受台灣小姐主席潘逢卿推薦，隻身前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，接連獲得最佳才藝第1名、2項贊助商獎項，昨日再拿下世界大賽第3名。

征戰過國內大小選美賽事的邱邑函說，這是她第1次參與國際選美賽事，代表著深愛的台灣出賽，一言一行都希望讓大家留下好印象，此行除了推廣台灣的美好，也準備10樣代表台灣味的零食與珍珠奶茶吊飾，分送給每位佳麗、工作人員。

邱邑函經常返回母校參與活動、與學弟妹們經驗分享，鼓勵學弟妹們堅持夢想、勇敢追夢，更要有自信，她在國際賽事獲得好成績，消息傳回母校讓師長與有榮焉。