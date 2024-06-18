無助世代中壯年自殺14年新高 長者降4.9%近年首見

近年自殺死亡攀升 製表／元氣中心

衛福部昨公布2023年死因統計，自殺死亡達3898人，創近14年新高，被視為高風險族群的65歲以上長者去年自殺率下降4.9%，為近年來首見。45歲至64歲中壯年反倒成為無助世代，共1345自殺，占近三成五，精神科醫師提醒，該年齡層屬於三明治族群，身心及經濟壓力沉重，易感到絕望與無助。

最新國人死因統計顯示，2023年自殺死亡人數中，男性2500人、女性1398人，均比前一年增加。年齡層統計，○至14歲共有24人自殺，15至24歲260人，年逾65歲者1130人，25至44則有1139人，而45至64歲則有1345人自殺。

衛福部心健司長陳亮妤表示，65歲以上長者自殺率不升反降，比去年減少4.9%，這是所有族群中唯一下降的年齡層。至於其他族群自殺狀況則已回到新冠疫情 的水平，又以中壯年最讓人擔憂，「上有老、下有小」，勞心勞力，壓力相當大，為此，心健司將與勞動部攜手推動「職場心理健康 計畫」。

精神科醫師楊聰財表示，老年人自殺率下降，這是好事，顯示近年來推動銀髮族憂鬱篩檢、衛教，已獲成效。但青少年、中壯年自殺率均上升5.1%，且45至64歲自殺人數最多，這代表三明治世代的悲慘，經濟壓力原已沉重，在職場又得跟年輕人競爭，擔心失業，確實容易失眠 、憂鬱，增加自殺意念。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，中壯年族群通常扮演「提供資源的角色」，一家之主身負重責，承受許多壓力，但其身心健康卻常遭忽略。提醒三明治世代多愛自己一點，每天再怎麼忙，也應撥空讓自己獨處，做些喜歡的休閒活動。政府應提供心理健康衛教，讓民眾陷入困境時，可以向誰求助，可運用哪些資源。

值得一提的是，24歲以下自殺人數共284人，葉雅馨指出，青少年自殺，霸凌為重要原因，國外研究發現，曾遭網路霸凌、校園霸凌者自殺率為未受過霸凌者的十倍，政府應該重視霸凌議題，並持續推廣「年輕族群心理健康支持方案」。