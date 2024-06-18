台10大死因 癌症連42年居冠 肺炎增16.6%最顯著

2023年十大死因報告出爐，癌症蟬聯42年位居榜首，平均每4名死亡個案，就有1人死於惡性腫瘤，而癌症時鐘快轉14秒，每9分53秒就有1人罹癌死亡。（記者曾原信／攝影）

台衛福部昨公布2023年國人死亡報告，去年總死亡人數20萬5575人，平均每2分33秒就有一人死亡。在10大死因排行中，癌症 連續42年蟬聯首位，去年5萬3126人死於癌症，每4人死亡，就有1人死於癌症，且癌症死亡時鐘加快，每9分53秒就有1人罹癌死亡，較2022年10分7秒，快轉14秒。

2023年10大死因死亡率排序，依序為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、新冠肺炎 、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。其中以新冠肺炎變動最大，從2022年第3名（1萬4667人死亡），降至第6名（8962人死亡）。

2023年十大癌症死亡率依序為肺癌、肝癌、大腸癌、女性乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌，與前一年順位相同。如與2023年比較，胰臟癌、攝護腺癌、卵巢癌等順位明顯上升，國健署副署長賈淑麗說，這三種癌症排名上升，共同風險因子為肥胖，國人務必飲食均衡，控制體重。

衛福部統計，去年5萬3126人死於癌症，男性3萬1885人，女性2萬1241人，合計占總死亡人數25.8%。如與2022年5萬1927人相較，增加1199人，這也讓癌症死亡時鐘快轉，2020年為10分30秒，到了2023年，則為9分53秒，4年內縮短了37秒。

肺癌、肝癌嚴重威脅健康，連續44年盤據癌症死亡排行前兩名，但近年來，肝癌死亡時鐘愈走愈慢，2023年平均1小時8分2二秒1人死亡，較2022年慢了30秒，而慢性肝病及肝硬化已在2022年掉出10大死因，退到第11名，2023年更往後退至第12名。衛福部統計處處長李秋嬿表示，慢性肝病及肝硬化死因排名連續二年下降，代表肝癌篩檢已獲顯著成效。

被喻為「癌王」的胰臟癌，連兩年擠進前十名，2023年死亡人數2879人，較2022年上升4%，連兩年都是第七名，北榮胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘表示，罹患胰臟癌人數看似不高，但死亡率超過八成，主因為太晚確診，癌細胞 轉移擴散，已無法手術治療。

衛福部統計處長李秋嬿表示，2023年死亡人數較前一年減少2863人，降幅1.4%，主因就是新冠肺炎死亡人數減少5705人，各年齡層死亡人數均較2022年少，其中65歲以上減少幅度最大。去年總死亡人數減少並非首次，2020年死亡人數就比2019年減2357人，研判原因為2020年為新冠疫情第一年，當時民眾習慣戴上口罩，重視防疫，減少外出，以致總死亡人數減少。

最新死因統計，去年平均每9分53秒就有一人因癌症死亡，死亡時鐘較111年快14秒。2023年全台共5萬3126人死於癌症，與2022年5萬1927人相較，增加1199人，死亡率為每10萬人口227.6人，上升2.2%。

2023年國人十大死因死亡人數合計15萬4181人，占總死亡人數75%。與前一年相較，肺炎增加幅度達16.6%，最為顯著。如以年齡別觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居首，24歲以上則是癌症排名第一。

2023年事故傷害死亡人數達7063人，名列第八大死因，不管各年齡層，事故傷害致死的主因均為運輸事故，累計3068人。至於45歲至64歲、65歲以上等中高齡族群，意外死亡第二大原因均為跌倒。

去年慢性肝病及肝硬化造成3813人死，較前一年減294人，降幅7.2%。孕產婦死亡12人，較前一年減六人。