我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

台10大死因 癌症連42年居冠 肺炎增16.6%最顯著

記者沈能元／台北18日電
2023年十大死因報告出爐，癌症蟬聯42年位居榜首，平均每4名死亡個案，就有1人死於惡性腫瘤，而癌症時鐘快轉14秒，每9分53秒就有1人罹癌死亡。（記者曾原信／攝影）
2023年十大死因報告出爐，癌症蟬聯42年位居榜首，平均每4名死亡個案，就有1人死於惡性腫瘤，而癌症時鐘快轉14秒，每9分53秒就有1人罹癌死亡。（記者曾原信／攝影）

台衛福部昨公布2023年國人死亡報告，去年總死亡人數20萬5575人，平均每2分33秒就有一人死亡。在10大死因排行中，癌症連續42年蟬聯首位，去年5萬3126人死於癌症，每4人死亡，就有1人死於癌症，且癌症死亡時鐘加快，每9分53秒就有1人罹癌死亡，較2022年10分7秒，快轉14秒。

2023年10大死因死亡率排序，依序為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、新冠肺炎、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。其中以新冠肺炎變動最大，從2022年第3名（1萬4667人死亡），降至第6名（8962人死亡）。

2023年十大癌症死亡率依序為肺癌、肝癌、大腸癌、女性乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌，與前一年順位相同。如與2023年比較，胰臟癌、攝護腺癌、卵巢癌等順位明顯上升，國健署副署長賈淑麗說，這三種癌症排名上升，共同風險因子為肥胖，國人務必飲食均衡，控制體重。

衛福部統計，去年5萬3126人死於癌症，男性3萬1885人，女性2萬1241人，合計占總死亡人數25.8%。如與2022年5萬1927人相較，增加1199人，這也讓癌症死亡時鐘快轉，2020年為10分30秒，到了2023年，則為9分53秒，4年內縮短了37秒。

肺癌、肝癌嚴重威脅健康，連續44年盤據癌症死亡排行前兩名，但近年來，肝癌死亡時鐘愈走愈慢，2023年平均1小時8分2二秒1人死亡，較2022年慢了30秒，而慢性肝病及肝硬化已在2022年掉出10大死因，退到第11名，2023年更往後退至第12名。衛福部統計處處長李秋嬿表示，慢性肝病及肝硬化死因排名連續二年下降，代表肝癌篩檢已獲顯著成效。

被喻為「癌王」的胰臟癌，連兩年擠進前十名，2023年死亡人數2879人，較2022年上升4%，連兩年都是第七名，北榮胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘表示，罹患胰臟癌人數看似不高，但死亡率超過八成，主因為太晚確診，癌細胞轉移擴散，已無法手術治療。

衛福部統計處長李秋嬿表示，2023年死亡人數較前一年減少2863人，降幅1.4%，主因就是新冠肺炎死亡人數減少5705人，各年齡層死亡人數均較2022年少，其中65歲以上減少幅度最大。去年總死亡人數減少並非首次，2020年死亡人數就比2019年減2357人，研判原因為2020年為新冠疫情第一年，當時民眾習慣戴上口罩，重視防疫，減少外出，以致總死亡人數減少。

最新死因統計，去年平均每9分53秒就有一人因癌症死亡，死亡時鐘較111年快14秒。2023年全台共5萬3126人死於癌症，與2022年5萬1927人相較，增加1199人，死亡率為每10萬人口227.6人，上升2.2%。

2023年國人十大死因死亡人數合計15萬4181人，占總死亡人數75%。與前一年相較，肺炎增加幅度達16.6%，最為顯著。如以年齡別觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居首，24歲以上則是癌症排名第一。

2023年事故傷害死亡人數達7063人，名列第八大死因，不管各年齡層，事故傷害致死的主因均為運輸事故，累計3068人。至於45歲至64歲、65歲以上等中高齡族群，意外死亡第二大原因均為跌倒。

去年慢性肝病及肝硬化造成3813人死，較前一年減294人，降幅7.2%。孕產婦死亡12人，較前一年減六人。

10大死因與10大癌症 製表／元氣中心
10大死因與10大癌症 製表／元氣中心

癌症 新冠肺炎 癌細胞

上一則

中共總書記習近平 致信賀黃埔百年：堅定反獨促統

下一則

兩岸脫鉤?陸人專業、商務赴台銳減 健檢醫美掛零

延伸閱讀

卵巢癌常被誤認為腸胃炎 注意腹部變大、悶脹症狀

卵巢癌常被誤認為腸胃炎 注意腹部變大、悶脹症狀
日本93歲資深女演員久我美子 進食噎到引發肺炎病逝

日本93歲資深女演員久我美子 進食噎到引發肺炎病逝
5旬婦人不菸不酒 確診痊癒後仍咳不停 竟是肺癌

5旬婦人不菸不酒 確診痊癒後仍咳不停 竟是肺癌
沒有家族史、飲食也正常…50歲後突然罹患糖尿病 小心是胰臟癌

沒有家族史、飲食也正常…50歲後突然罹患糖尿病 小心是胰臟癌

熱門新聞

立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

美知名牛排醬輸台 被驗出致癌物…3款調味料也有問題

2024-06-11 15:45
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23
成功大學。本報資料照片

AI浪潮影響台大學申請 名校這一系「分發人數掛零」

2024-06-14 17:35

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄