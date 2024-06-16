告別「最醜車站」中壢民眾不捨落淚

有「最醜車站」之稱的中壢火車站15日晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻。(記者翁唯真／攝影)

配合鐵路地下化工程，有「最醜車站」之稱的中壢火車站昨晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，火車駛離後大家紛紛拍手，台鐵 也準備表演與民眾共同合唱感恩的心後，拉下鐵門，車站正式熄燈走入歷史，更有民眾流下不捨淚水。

昨晚由基隆至苗栗的區間車於10點34分抵達中壢車站，許多民眾於月台內等待，見證最後一刻，更有許多鐵道迷有拿出相機記錄歷史性一刻。

中壢火車站舊站建築1971年啟用迄今，使用逾半世紀，每天出入旅客人數為台鐵全台車站前四名，因外觀斑駁，常被稱「最醜車站」。

台鐵近期在車站大廳設留言區，牆上貼滿民眾不捨留言，藍、綠政壇人士桃園市副市長蘇俊賓、前市長鄭文燦等也在臉書 發文告別。乘客劉先生說，身為在地中壢人，從小到大南來北往都是到中壢車站搭車，雖然常被笑說車站很醜，但乘載滿滿回憶，一定會懷念。許多民眾昨天拿著相機，於車站關閉前，捕捉最後身影紀念。