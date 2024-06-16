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告別「最醜車站」中壢民眾不捨落淚

記者翁唯真／桃園16日電
有「最醜車站」之稱的中壢火車站15日晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻。(記者翁唯真／攝影)
有「最醜車站」之稱的中壢火車站15日晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻。(記者翁唯真／攝影)

配合鐵路地下化工程，有「最醜車站」之稱的中壢火車站昨晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，火車駛離後大家紛紛拍手，台鐵也準備表演與民眾共同合唱感恩的心後，拉下鐵門，車站正式熄燈走入歷史，更有民眾流下不捨淚水。

昨晚由基隆至苗栗的區間車於10點34分抵達中壢車站，許多民眾於月台內等待，見證最後一刻，更有許多鐵道迷有拿出相機記錄歷史性一刻。

中壢火車站舊站建築1971年啟用迄今，使用逾半世紀，每天出入旅客人數為台鐵全台車站前四名，因外觀斑駁，常被稱「最醜車站」。

台鐵近期在車站大廳設留言區，牆上貼滿民眾不捨留言，藍、綠政壇人士桃園市副市長蘇俊賓、前市長鄭文燦等也在臉書發文告別。乘客劉先生說，身為在地中壢人，從小到大南來北往都是到中壢車站搭車，雖然常被笑說車站很醜，但乘載滿滿回憶，一定會懷念。許多民眾昨天拿著相機，於車站關閉前，捕捉最後身影紀念。

末班車駛離後，台鐵也舉辦告別活動，由表演者領唱感恩的心，帶領旅客往車站外移動，跟中壢車站說聲感謝，並揮手跟中壢車站告別，大喊再見。唱歌同時天也飄起雨，更有民眾直呼「老天也在為車站哭泣」，也有民眾落下不捨的淚水，一切結束後，鐵門拉下，正式走入歷史。

有「最醜車站」之稱的中壢火車站15日晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別...
有「最醜車站」之稱的中壢火車站15日晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，後面班次停駛。(記者翁唯真／攝影)
有「最醜車站」之稱的中壢火車站15日晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別...
有「最醜車站」之稱的中壢火車站15日晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，後面班次停駛。(記者翁唯真／攝影)

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