全台400萬骨鬆患者診所不敢收 恐淪牙科人球

骨鬆患者多數年紀大，面對牙口問題，骨鬆成為牙科診所的「拒絕往來戶」，增加患者延遲就醫的機率，有些患者必須要搶大醫院的門診才有機會就醫。圖為示意圖。(記者曾原信／攝影)

高齡化社會讓骨質疏鬆症盛行率逐年攀升，台大醫院牙科部主治醫師李正喆指出，近年院內收治許多被基層牙科遺棄的「骨鬆 牙科人球」，不少骨鬆患者因蛀牙等口腔問題於牙科診所就醫時，遭直接拒絕，擔心治療後產生醫療糾紛，這類骨鬆牙科人球全湧入大醫院，但有些遭拒的患者，不曉得該如何就醫，反而讓疾病惡化，增加死亡風險。

據國民營養健康調查，65歲以上民眾被測出任一部位骨鬆的比率高達14.1%，等於每七人就有一人是骨鬆患者，總人數約達三到四百萬人。李正喆說，接受骨鬆治療的患者，如果接受拔牙或植牙等牙科治療，容易出現嚴重併發症 ，最常見的即是「顎骨壞死」，顎骨一旦壞死需透過手術或藥物改善，恢復過程是條漫漫長路。

李正喆說，臨床上牙科醫師如果碰上骨鬆患者就醫，因擔心醫療糾紛等原因，患者就會成為被牙科放棄的一群人。

李正喆說，以他自己的門診為例，每年約有1300多名來自台北區基層診所轉診的顎骨壞死患者，他形容「這數字幾乎是整個台北市的患者都來了」，全球很少有單一機構會收治這麼多骨鬆的牙口患者，如果是整個台大牙科門診，每年則多達三到四千名因骨鬆曾遭基層牙醫診所拒絕的患者。

目前台灣健保 給付的第一線骨質疏鬆治療藥物，以抑制骨吸收的藥物為主，包括雙磷酸鹽類藥物、單株抗體藥物等。李正喆表示，在骨質疏鬆治療藥物中，僅此類藥物容易造成顎骨壞死，而藥物相關顎骨壞死的典型症狀為上下顎骨壞死且暴露在外，合併感染症及蜂窩性組織炎等。

李正喆表示，據統計，使用雙磷酸鹽、單株抗體等抗骨吸收藥物的患者，顎骨壞死風險在萬分之一至萬分之五間，如用藥期間拔牙，顎骨壞死機率提升三至九倍。但骨鬆患者若不規律治療，一旦產生髖骨骨折，一年內臥床引發心肺衰竭的死亡率，可達一成五至二成，風險比顎骨壞死高，有合適的治療計畫，能降低顎骨壞死發生機率。