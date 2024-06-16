餐飲業搶人留才 調漲起薪破5萬

藏壽司、三商餐飲、王品第3季皆有調薪計畫，同時啟動人才招募。圖為餐飲業示意圖。（本報資料照片）

餐飲業薪資標竿的鼎泰豐5月調漲薪資，包括藏壽司、三商餐飲、王品第三季皆有調薪計畫，同時招募人力，除補足既有店人力缺口，亦為下半年展店做準備，宣告餐飲業加薪潮來了。

值得留意的是，鼎泰豐5月調薪後，外場無經驗服務員起薪已來到5萬元(台幣，以下同)，藏壽司7月調薪後，無經驗儲備店長起薪調高至5.1萬元，凸顯餐飲業在服務業大缺工下，人事成本不斷飆高。

迎接畢業季，餐飲業為下半年展店計畫招兵買馬，為加速招募進度、吸引優秀人才，不少餐飲集團陸續啟動加薪計畫，即便是無經驗的應屆畢業生，起薪也喊到5萬。

藏壽司表示，為了育才、留才，全台店鋪員工將於7月再度調薪，調薪幅度8.5%-11.7%。今年預計新開店目標為五到十家，並在畢業季來臨之際大舉徵才，將開出500個職缺，其中可配合全台輪調的儲備店長含全勤獎金，起薪調高至5.1萬元，且無經驗可。

鼎泰豐今年5月也調漲薪資，加薪幅度6%-9%，已連續四年調薪。鼎泰豐表示，今年調薪後，以外場服務人員來說，起薪5萬元，無經驗可，通過考核，薪資加獎金，月薪上看6萬元，料理廚師起薪5.9萬元，通過考核，薪資加獎金，月薪有機會達到7萬元。

餐飲業龍頭王品預計9月調漲薪資，王品表示，集團一年有兩次固定調薪機會，除了3月績效調薪，還有9月的年中調薪制度，目前各品牌正在提報調薪幅度，主要會根據市場行情、參考同業數字調整。以鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，平均月薪上看9萬。