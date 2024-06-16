陳瑞穗父子檔 三峽老街保存推手

元春大藥房第四代老闆陳瑞穗（左）將維護三峽老街的責任，交棒給大兒子陳兆昇（右）。(記者劉懿萱／攝影)

新北市三峽老街是全台老街保存最完整歷史街區，三峽老街保存發起人、元春大藥房第四代老闆陳瑞穗，1991年為老街保存四處奔走近10年，自掏腰包貸款 200萬到處請託，收集到過半地主同意後，由中央出資修繕，老街2007年原貌重新亮相，六年前卸下多年三峽老街管委會主委一職，交由大兒子陳兆昇接手。

陳兆昇雖然笑說是父親逼他回來接，但談起管委會的工作，卻侃侃而談，包括拔雜草、修木頭窗、換燈等。

陳兆昇近年深感，三峽老街觀光 經濟起來後，部分店家、屋主期待騎樓能開放擺攤，但騎樓若全面擺攤，店面收入恐受損。加上所有權人代代傳承，持分愈來愈小，屋主多出租給外來業者，老街風貌維護愈來愈難做。

此外，老街管理維護辦法未明定權責機關責任，導致每兩三年區公所承辦人調走；陳兆昇每次都需跟新的承辦人釐清，拔草、修木頭窗戶是公所責任，光是拔雜草從去年底到今年中發了三次公文，公所還是沒來施作，他認為城鄉局應盡速修法。

「深怕重回過去頹敗的景象。」陳兆昇憂心，若法令遲遲不修，請公部門維護都要三催四請下，三峽老街極具特色的街區恐逐漸走下坡，且管委會角色吃力不討好，若連元春大藥房都收起來，「我就不再管了」。