我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

陳瑞穗父子檔 三峽老街保存推手

記者劉懿萱／台北16日電
元春大藥房第四代老闆陳瑞穗（左）將維護三峽老街的責任，交棒給大兒子陳兆昇（右）。(記者劉懿萱／攝影)
元春大藥房第四代老闆陳瑞穗（左）將維護三峽老街的責任，交棒給大兒子陳兆昇（右）。(記者劉懿萱／攝影)

新北市三峽老街是全台老街保存最完整歷史街區，三峽老街保存發起人、元春大藥房第四代老闆陳瑞穗，1991年為老街保存四處奔走近10年，自掏腰包貸款200萬到處請託，收集到過半地主同意後，由中央出資修繕，老街2007年原貌重新亮相，六年前卸下多年三峽老街管委會主委一職，交由大兒子陳兆昇接手。

陳兆昇雖然笑說是父親逼他回來接，但談起管委會的工作，卻侃侃而談，包括拔雜草、修木頭窗、換燈等。

陳兆昇近年深感，三峽老街觀光經濟起來後，部分店家、屋主期待騎樓能開放擺攤，但騎樓若全面擺攤，店面收入恐受損。加上所有權人代代傳承，持分愈來愈小，屋主多出租給外來業者，老街風貌維護愈來愈難做。

此外，老街管理維護辦法未明定權責機關責任，導致每兩三年區公所承辦人調走；陳兆昇每次都需跟新的承辦人釐清，拔草、修木頭窗戶是公所責任，光是拔雜草從去年底到今年中發了三次公文，公所還是沒來施作，他認為城鄉局應盡速修法。

「深怕重回過去頹敗的景象。」陳兆昇憂心，若法令遲遲不修，請公部門維護都要三催四請下，三峽老街極具特色的街區恐逐漸走下坡，且管委會角色吃力不討好，若連元春大藥房都收起來，「我就不再管了」。

貸款 觀光

上一則

賴清德陸軍官校演講：不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義

下一則

21歲賴欣儀戰勝腦麻 技能賽為台爭光

延伸閱讀

誰不清狗便？康州一社區強制飼主帶狗檢測DNA 違者罰錢

誰不清狗便？康州一社區強制飼主帶狗檢測DNA 違者罰錢
射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕
韓商湧入日本城 欲打造韓國文化中心

韓商湧入日本城 欲打造韓國文化中心
藥房疫情後倒閉潮 醫療照護資源減少 影響少數族裔社區

藥房疫情後倒閉潮 醫療照護資源減少 影響少數族裔社區

熱門新聞

明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

美知名牛排醬輸台 被驗出致癌物…3款調味料也有問題

2024-06-11 15:45
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺