戴勝堂徒步環島 看見台灣「良心」

大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂徒步環島，藉此看盡台灣。（圖／戴勝堂提供）

大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂去年8月起以分段徒步方式環島，除了一路上留下美好回憶，還陪盲胞在台中完成最後一段環島體驗。這次49天、168萬步的行旅，戴勝堂深深覺得世界很大，走完感覺自己是井底之蛙，推薦國人把徒步環島列入台灣人一生必做的3件事之一，能把台灣的美好盡收眼底。

戴勝堂有兩個有名的企業家哥哥戴勝通和戴勝益，戴勝堂愛好運動，曾騎車環島，但他總覺得，騎車是快速移動，周邊的事物瞬間即過，所謂「環島」也只是完成一件事而已，重點是要看盡台灣才有用。

他去年8月至今年4月，把環島路程分成9段，在不同時間接續進行。有次他經過花蓮台11線水璉一帶，前方的小攤放著香蕉和錢筒，是誠實／良心商店的意思，原本不足為奇，但接著前方又陸續出現10多個同樣的攤子，尤其還有一攤竟被猴子吃了不少，讓他會心一笑，「原來台灣的生活可以這麼隨興」。

還有一家餐廳的生菜沙拉是用各種不同的野菜嫩芽製作，有的菜他都沒看過，但口感令他驚豔。另一家餐廳把切離的魚骨烤過之後高掛著，客人選定之後就以魚骨入菜，讓人回味不已。這幾家餐廳都讓他感覺足以和米其林星級餐廳比肩，讓他在餐廳經營上獲得許多啟發。

戴勝堂也走過屏東到台東的阿朗壹古道，有一段岸邊由被拍打上岸的石塊堆疊，海浪拍打時，可以聽到「石頭在水裡碰撞的聲音」，石頭也被海水磨成各種的圓形，令人驚嘆大自然的神奇和節奏。

徒步環島行程雖美，但戴勝堂說，在台2線金山那一段，夏天的柏油路發燙，一路上大太陽，且海邊的熱輻射高，卻無樹可躲，有約4個小時都處在高溫 下。他告訴自己要堅持下去、樂意面對，最後順利走完。他說，這不就和人生許多的情境一樣，「沒有堅持一下，怎麼會完成」。

為了讓這樣美好的事被看到，他4月間辦了一場活動，並把徒步環島的最後一段留給盲人。他帶著盲人完成最後15公里路程，也攜手霧峰區農會與「走台灣」徒步認證分享會共同捐贈140萬元給愛盲基金會，希望幫助更多視障朋友走出家門。

戴勝堂認為，台灣的徒步環島之旅不輸給西班牙的步道朝聖之旅，政府若是能分配合縣市規畫各自的徒步路線，並在路上加入休息站等配套，再把各縣市的徒步路線串聯起來，是帶動觀光 發展的好方法。