我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩岸關係面臨3大巨變 學者：連談「兩岸和平」都困難

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

遭控闖紅燈 王義川嗆被跟蹤會提告 徐巧芯稱民眾檢舉

記者王千豪、蔡晉宇、屈彥辰／台北14日電
民進黨政策會執行長王義川。（本報資料照片）
民進黨政策會執行長王義川。（本報資料照片）

民進黨政策會執行長王義川於政論節目上的一番話，讓自己身陷電信監控人民疑雲。國民黨立委徐巧芯質詢時，直指中華電信子公司「是方電訊」為民進黨個資來源。國民黨立委王鴻薇昨天要求通傳會（NCC）立刻展開行政調查。

王鴻薇表示，王義川事件疑點重重，是方電訊是中華電信的子公司，最大問題是中華電信跟其子公司，養了一堆民進黨的派系人士，像是新潮流或跟民進黨關係匪淺的人，這就瓜田李下，是否可以就近取得外界無法取得的資料？是方電訊雖對外否認，但NCC須立刻啟動行政調查。

王義川爭議事件昨天又添一樁。徐巧芯昨接獲爆料表示，王義川在6月11日當天二度違規闖紅燈；王義川坦承闖紅燈，並表示該繳的罰單馬上繳。不過，王義川也反擊表示，一邊抹黑說他監控人民，一邊實際上用監控手段的，就是徐巧芯；12日當天上午，他就被一路跟蹤偷拍，這種連續性的跟拍行為，「有可能是一般民眾投訴嗎？」

王義川表示，他被中國制裁後，又被鋪天蓋地抹黑盜用電信數據，再遭不明人士跟蹤，徐巧芯公布他被跟監的畫面，這一連串的行為已經不能用巧合來形容，目的是為了讓他心生畏懼，這已經影響到他的人身安全，會去報案。

徐巧芯強調，當然是民眾檢舉，不然怎麼會有罰單可以繳？她只有貼出影片和照片，尚未向警方告發。現在很多人都有行車記錄器，「若發現你的行為很誇張，提供爆料給民意代表很正常」。至於王義川揚言提告，徐巧芯說，「那就快去啊。」

徐巧芯表示，有民眾向她檢舉，直擊王義川在6月11日下午1時左右，要前往台北地檢署的路上兩度違規闖紅燈。據投訴內容指出，王開著一輛白色BMW轎車前往北檢路上的車速飛快，第一次於當天下午1時41分，在台北市酒泉街、迪化街二段路口直行闖紅燈；第二次，下午1時47分，在台北市承德路三段左轉民權西路闖紅燈。

徐巧芯指出，王義川去年12月就被爆料過，也是這台車鬼切又闖紅燈左轉，當時王說之後會小心，但如今再來一次。王義川的二次違規行為，經民眾告發後，最高可罰台幣1萬800元（約334美元）罰鍰。

民進黨 國民黨

上一則

蛋價創2年新低 農業部長陳駿季：早餐店應降價

下一則

關公、媽祖神明合婚？台南武玄壇未立案

延伸閱讀

藍委：青鳥個資自綠主管會議流出 源頭「是方電訊」

藍委：青鳥個資自綠主管會議流出 源頭「是方電訊」
徐巧芯：是方老董是賴清德親信 總統府：抹黑

徐巧芯：是方老董是賴清德親信 總統府：抹黑
被控涉潛艦聲紋等案 徐巧芯對大姑老公及周刊提告

被控涉潛艦聲紋等案 徐巧芯對大姑老公及周刊提告
徐巧芯遭爆涉潛艦聲紋不法案 顧立雄：應沒洩漏問題

徐巧芯遭爆涉潛艦聲紋不法案 顧立雄：應沒洩漏問題

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50
立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌