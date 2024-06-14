遺體火化殘留金屬 南市也爆轉賣 「1年暴利500多萬」

北部發生黑心殯葬業者竊取侵占遺體火化金牙轉賣案後，火也燒到台南；新營福園兩名殯葬管理所人員日前被約談作證，檢廉單位正釐清火化後殘留金屬等有價物品流向。

市長黃偉哲說，這是不尊重先人的行為，應趕快改革；南市民政局表示，已訂管理辦法加強後續處理流程防弊。

台南市議員林燕祝昨在總質詢時爆料，民眾生前植牙、裝假牙或換人工膝關節 、髖關節，因無法在火化時融化，會出現不銹鋼、黃金、鈷、鉻、鉬等稀有元素，有殯葬業者到台南新營福園、柳營祿園收購這些稀有金屬轉賣，而南區火化場則是請環保局當垃圾焚化，不論是盜賣或當垃圾處理都對先人不敬，也顯示現行管理規則不完備。

林燕祝說，依台南殯葬所統計，福園、祿園等火化場，半年回收稀有金屬約2900公斤，以目前台北市1公斤台幣882元（約27美元）的收購行情，不肖業者在台南收取這些金屬，一年可獲利台幣500多萬元，市府應徹查。

殯葬管理所所長廖偉登表示，新營福園有兩名殯葬所人員被約談，新營福園和柳營祿園從鄉鎮公所時代，都由火班場分類金屬後自行處理；南區第一火化場則由全部打包由清潔人員處理，但去年已訂定管理規則，遺體火化留下的有價金屬，火化場人員不可自行收集變賣，否則即觸法。

截至今年5月底，南區火化場、新營火化場、柳營火化場合計廢金屬總重量3500公斤，近期將辦理標售，也會強化同仁廉能及法治觀念，防範違法。

高雄市殯葬處表示，民眾在高雄辦理火化，館方會要求家屬簽署遺物切結書，若有遺留貴重金屬或私人物品，一律會由家人領回以避免爭議，未領回部分均以「一般廢棄物」處理。