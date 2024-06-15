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開店20年 台中誠實柑仔店轉虧為盈

記者洪敬浤、游振昇／台中15日電
台中南屯楓樹腳的誠實商店，今年開業滿20年，店內無人看管，消費者進門自己取貨、記帳與付款。(記者黃仲裕／攝影)
台中南屯楓樹腳的誠實商店，今年開業滿20年，店內無人看管，消費者進門自己取貨、記帳與付款。(記者黃仲裕／攝影)

缺工時代，無人自助商店正在崛起，台中幾家無人顧店的「誠實商店」原本處於虧損狀態，最近有轉虧為盈個案，開誠實柑仔店20年的老闆娘江鳳英去年看到帳面賺2萬多元台幣，相當開心，直說：「我當然有賺啊，而且還為社會賺到誠實。」

隱身台中南屯楓樹里窄巷的榮利商店是傳統柑仔店，原業主歇業後，社區不捨老店關門，楓樹腳文化協會理事長江鳳英出資租下，因為沒人顧店，採「誠實商店」模式經營，今年滿20年，曾虧損10多年。

這家商店賣王子麵、冰棒和用回鍋油製成的環保皂，還有黃麻製成的麻芛粉等，也不時有雞蛋、蔬菜寄賣，店內清楚標價，客人自己取貨、記帳，付款前抬頭瞥見牆面標語「你今天誠實了嗎？」顧客把銅板「匡啷」跌入木製錢櫃發出的就是「誠實的聲音」。

環保皂是江鳳英帶領環保皂講師製作的店內主「利」商品。她說，推廣回收食用油製環保皂已數十年，在各地培訓無數講師，協會每年回收食用油製造4萬塊環保皂，目的在推廣環保理念。

誠實商店的獨門商品「麻芛粉」可做麻芛湯，滋味苦中帶甘，是老台中人溽暑必吃的清涼退火湯，也是江鳳英找農民契作黃麻的成果。

江鳳英說，榮利商店原是老柑仔店，老闆年紀大要關店，她想為社區保留傳統，每月花6000、7000元租下店面，但無人看管，請顧客為自己的誠實標價。店門口公告每月收支，早年帳目慘不忍睹，最多曾1個月虧1萬4000元，一年最多虧掉3萬5000元；近年盈虧互見，但年度盈餘漸多，前年賺8831元，去年賺2萬3665元。

江鳳英說，誠實商店不是為賺錢，結合環保行動、社區營造，還成為誠實教育場域，「在誠實商店投下的錢，將來都會在社會上生利息」。

「有人在嗎？」拉著行李箱的遊客走進台灣美術館附近的快樂饅頭攤，包裝好的饅頭陳列在架上，卻不見老闆，一旁常客指著櫃台公告「自行投幣」，且因不找零，要先算好錢。

這家饅頭攤利用水果店騎樓一隅擺攤，附近住宅林立，每周二、五下午饅頭準時上架，有原味、全麥、芋頭等，顧客自取、投錢自便，沒人顧店，也沒有監視器。

雞蛋 美術館

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