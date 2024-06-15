我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

桃機屢出包 美食區、貴賓室都漏水

記者周湘芸／台北15日電
桃機第二航廈四樓出境管制區的貴賓室區域，發生屋頂漏水，滲漏影響到三樓部分區域。(記者季相儒／攝影)
桃機第二航廈四樓出境管制區的貴賓室區域，發生屋頂漏水，滲漏影響到三樓部分區域。(記者季相儒／攝影)

桃園國際機場工程今年4月傳出高空清洗作業車的伸縮臂，入侵第一航廈及第二航廈的電聯車PMS軌道，導致車廂頂遭吊臂勾破；上月則發生第二航廈旅客休息區天花板因工程砸落；昨天第二航廈美食區、貴賓室則因航廈屋頂防水工程施工疏失，導致漏水。桃機公司副總經理孫宏彬表示，將對承包商從重處罰。

桃機疫後平均每日出入境高峰達到13萬人次，但今年以來，桃機外包工程卻多次出包。今年4月委外清潔廠商在南勤務道執行高空清洗玻璃作業時，清洗車吊臂延伸到列車動態線上方，致連接第一、第二航廈的電聯車PMS撞上伸縮臂，造成車廂頂部破洞，也差點讓伸縮臂上兩名工人摔落。

無獨有偶，上月第二航廈三樓旅客休息區，因維護作業導致天花板無預警砸落，同時間還有一名工人險從天花板掉下，事後發現承攬廠商未依機場相關作業規定，隔離作業區與旅客活動區域。

時隔一個月，桃機第二航廈昨因航廈屋頂防水工程施工疏失，加上突如其來強降雨，出現機場外下大雨、航廈內下小雨狀況，美食區、貴賓室皆因此積水。

孫宏彬表示，桃機今年3、4月起針對第一、第二航廈進行全面防水工程，總經費達2億元台幣，工程預計長達兩年，因承包商沒有做好周全防護措施，導致昨天驟雨時，內部也出現漏水，後續會深刻檢討，此次將對承包商從重處罰，若重複發生將加重處罰，最重解除合約，後續也會作為篩選廠商參考。

上一則

開店20年 台中誠實柑仔店轉虧為盈

下一則

拉攏軍官當共諜 前上校判刑20年

延伸閱讀

庫比蒂諾史上最大住房計畫「The Rise」 將動工

庫比蒂諾史上最大住房計畫「The Rise」 將動工
尖峰擁擠 達美航空在西雅圖機場打造全新貴賓室Q4開幕

尖峰擁擠 達美航空在西雅圖機場打造全新貴賓室Q4開幕
出境客人擠人…轉機服務量能不足 桃機淪為菜市場

出境客人擠人…轉機服務量能不足 桃機淪為菜市場
Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50
立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23

超人氣

更多 >