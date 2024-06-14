泰晤士世界大學影響力排名 成大列第25全台最佳

成功大學（本報資料照片）

英國「泰晤士高等教育」（Times Higher Education,THE）日前發布「2024年世界大學影響力」排名，台灣有四所大學擠進前100名，其中成功大學表現最為出色，排名第25位，成為全台排名最高的大學，而其他三所入榜的學校，依次為陽明交通大學、台灣大學和東海大學。

泰晤士高等教育特刊的「世界大學影響力排名」，以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為評比依據，今年是第六次發布。

台灣有四所大學院校進入前100名，依序是與美國密西根州 立大學以及英國蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）並列第25名的成功大學；陽明交通大學（世界第50名）；與英國威爾斯卡地夫大學（Cardiff University）並列第55名的台灣大學，以及位居世界第100名的東海大學。

台灣另有三所大學院校位於世界排名第101至第200名區間，依序是屏東科技大學、雲林科技大學、台北醫學大學。

在全球總排名，位居第一的是澳洲 西雪梨大學（Western Sydney University），接著是英國曼徹斯特大學（University of Manchester）與澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）並列第2。世界排名第4的則是丹麥奧爾堡大學（AalborgUniversity），第5名是澳洲墨爾本皇家 理工大學（RMIT University）。

大學申請 理工熱人社冷

而台灣的大學申請入學昨天公告分發結果，大學甄選入學委員會統計，今年約4.1萬人獲分發，招生名額使用率77%，但全台大學仍留下約1.1萬個缺額，創七年來次多，其中台大缺額178個、陽明交大101個、清大缺額126個；老牌私立大學東吳、輔仁大學招生名額使用率多在7成5至八成。

另外，今年受AI、半導體產業影響，大學招生「理工熱、人社冷」，理工類私立大學名額使用率達九成，但以人文社會學科為主的政大，招生名額使用率則跌至6成7，校方表示，申請入學一階過篩學生和台大嚴重重榜，加上今年參與二階甄試人數減少，選才機會也較少，未來將檢討提高學生甄試意願，招生對象與他校區隔。