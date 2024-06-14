申請台大醫 捨英文改採社會成績 培養人文精神

考量醫學系學生也應培養人文基礎精神，台大醫學系決議115學年開始，申請入學、繁星推薦管道，將不再採計英文，改採社會；分發入學管道參採分科測驗數甲、物理、化學、生物科目不變，但檢定標準移除學測英文，保留學測國文頂標。

陽明交大教務長陳永昇表示，台大醫學系申請入學改參採社會科，評估將會產生「領頭羊」效應。近年學校也在反思，國家傾力培養科技、醫學人才，也應該加強人文素養、不能偏廢，陽明交大會安排醫學人文等課程，強化學生的人文思維。

台大註冊組長李宏森表示，醫學系歷年來入學生英文能力均佳，入學後還有大一必修英文、進階英文等門檻，因此學系不擔心英文能力，反倒是未來學生從事醫療相關行業，必須培養人文基礎精神，再加上未來AI 、元宇宙 發展等需具備創新思維，都必須關注人文社會科學，因此決議申請入學、繁星推薦管道移除英文改採社會科，適用於今年的高一生。

另外，大學甄選入學委員會統計，今年大學申請入學，11校醫學系提供585個名額，吸引5673人報名，最終467人獲分發，缺額118個，多落在私立大學，其中以台北醫學大學醫學系缺額39人最多，其次為高雄醫學大學醫學系缺額30個。

對此，北醫大表示，今年醫學系招生缺額主要原因仍是優秀學生於各校重複錄取所致，但是今年申請入學全校名額使用率達九成仍優異，包括牙醫系、藥學系、保健營養學系等均滿招。

甄選會組長連昭雯表示，醫學系申請入學招生今年和去年都留下部分缺額，評估是因優秀學生重複錄取，但學生最終只能分發到一個校系，因此近年私立大學醫學系多會設立備取，今年如中國醫備滿，但中山醫仍有缺額。