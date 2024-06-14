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今年GDP成長上修至3.77% 通膨降溫貼放利率維持2%

記者陳美君、楊筱筠／台北14日電
中央銀行13日舉行2024年第二季理監事會議，會後央行總裁楊金龍出面說明。（記者胡經周／攝影）
中央銀行13日舉行2024年第二季理監事會議，會後央行總裁楊金龍出面說明。（記者胡經周／攝影）

中央銀行總裁楊金龍昨日指出，今年以來通膨率續呈緩步回降，且預期下半年可望續降至近2%，全年CPI年增率預估值由前一季的2.16%下修至2.12%；今年經濟成長率則是大幅上調，從前一季的3.22%上修至3.77%；著眼通膨降溫，央行昨天理監事會議決議貼放利率維持2%不變。

楊金龍表示，通膨率與民眾感受度差異很大，主要就是社會大眾比較關注的數據為17項重要民生物資、以及每月至少購買一次的CPI。

統計顯示，今年前五月，17項重要民生物資CPI年增率為1.53%，低於去年的4.8%，已經「慢慢在下來」；但每月至少購買一次的CPI年增率為3.17%，雖然低於去年的3.69%，仍高於今年前五月CPI年增率2.24%。

楊金龍表示，今年CPI與核心CPI也持續下滑，預估全年分別為2.12%及2%，低於去年的2.49%與2.58%。

在經濟成長率方面，央行從上季的3.22%大幅上調至3.77%，楊金龍說，「大家會覺得，3.77%好像很強勁，但其實是因為基期很低，實際上國內產出缺口仍微幅呈負值。」

楊金龍強調，未來央行仍將持續關注台灣通膨發展情勢、主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟復甦情形，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對台灣經濟金融情勢的影響，並適時調整貨幣政策。

央行指出，今年3月以來，全球製造業及服務業景氣續呈擴張，但主要經濟體貨幣緊縮效果及地緣政治衝突未歇，持續抑制全球經濟成長動能。

通膨方面，主要經濟體因服務類通膨具僵固性，通膨降溫緩慢。國際機構預期今年全球經濟溫和成長，全球通膨率則續緩降。

展望下半年，民間消費將續溫和成長，加上全球終端需求回升，新興科技應用商機持續擴增，可望支撐台灣出口動能，並提振民間投資；不過受比較基期影響，央行預估下半年經濟成長率將低於上半年，全年經濟成長率預測值為3.77%，高於3月預測值的3.22%。

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