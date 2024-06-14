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少了陸客加持+花蓮地震 國際客345萬未達千萬目標一半

台灣新聞組／台北14日電
交通部長李孟諺表示，1000萬國際旅客目標還是不變，圖為台北101的越南觀光旅遊團。（記者余承翰／攝影）
交通部長李孟諺表示，1000萬國際旅客目標還是不變，圖為台北101的越南觀光旅遊團。（記者余承翰／攝影）

交通部觀光署原定今年1200萬人次國際觀光客來台，少了陸客加持，先前已下修為1000萬人次。交通部長李孟諺昨於立法院受訪指出，今年截至6月11日共345萬人次國際旅客來台，下半年有各項活動及國際宣傳，1000萬旅客目標還是不變，希望一起努力達成。

除了缺少陸客加持，今年4月花蓮地震也影響國際觀光客來台數量。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，今年4、5月出入境人次均較2、3月衰退，可能與花蓮地震及旅客等待下個長假有關。

李孟諺表示，今年截至6月11日共345萬人次國際旅客來台，下半年有各項活動及國際宣傳，1000萬旅客目標還是不變； 目前希望增加國際據點到18處，今年會再增加2處，辦事處也會增加6處，首要目標客群為東北亞及東南亞，北美也是持續推動宣傳對象。

針對各界關切兩岸禁團令遲遲未解，他指出，去年台灣到大陸有176萬人次，對岸來台才20幾萬人次，兩邊開放程度不同，6月1日起允許過去已成團的旅客過去，不會從嚴審查，目前觀光小兩會機制還是存在，會再請觀光小兩會跟陸委會持續接洽，希望能有轉機。

李孟諺指出，陸方原先6月10日要派踩線團來，後來取消，希望兩岸在對等原則下加強雙方交流。

李孟諺也說，6月1日持續讓以前成團的旅行團前往，認定上也有彈性，讓業者有比較大的空間組團，不會從嚴審查，目前出團狀況都有掌握。近期也持續跟陸委會觀察，對方踩線團若有確定要來的日期，在行政上會給予各方面協助，期待對岸有相關回應，會再決定下一步驟。

媒體問及出團認定彈性可否視為「類開放」，李孟諺則未直接否認。

另一方面，賴清德總統就職演說中除提及要重啟兩岸觀光，歡迎陸生來台也是重點，教育部已宣布擬恢復暫停5年的陸生學士班招生簡章，預計明年5月公告，盼明年7月入學，但當前兩岸關係陷僵局，各界好奇招生政策如何執行。

國民黨立委賴士葆說，啟動招收大陸學士生政策，台方與大陸有何窗口對接？明年將有多少陸生來台？教育部派員回應，大陸對口為海峽兩岸招生服務中心，與我方陸生聯招會為對等窗口，葉丙成稱，還在等對岸回應，他強調可恢復之前的招生人數，而2016年度陸生在台學位生曾創下最高9000多人紀錄。

觀光 兩會 教育部

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