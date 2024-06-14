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黑白集／不能再「不響」 寶總訪台先暖場

黑白集
胡歌（左）結束旋風式訪台。(記者曾學仁／攝影)
胡歌（左）結束旋風式訪台。(記者曾學仁／攝影)

多年沒有過大陸一線影星來台了，陸劇「繁花」男一號胡歌竟翩然而至。但來去匆匆，24小時不到。有趣的是，旁邊跟著上海台辦主任鍾曉敏，說明這不是趟純演藝行程。

年初「繁花」爆火，胡歌飾演「寶總」，風流倜儻，深沉不失溫柔。但回歸原作，金宇澄藉人物書寫的，是上海的性情與質地，貫穿整部小說揮之不去的一個詞是「不響」。這是上海話裡凡事不去說破、不與人糾纏的心境與哲學。

蔡英文主政後，主流輿論市場只允許一種聲音；若非辣台派，只配被圍剿。大陸人都消失了，從陸配、陸客、陸生到「小明」。兩岸社會撕裂殃及池魚，大陸多年缺席金馬獎，胡歌這趟才成了稀罕風景。

大陸人走開，也演繹了某種「不響」。但當台獨工作者當上總統，還高唱兩國論，胡歌卻倏忽而來。不知是北京想開了，覺得不能「不響」下去，請胡歌先來暖場？還是賴清德自知闖下大禍，兩岸幾到開戰邊緣，必須趕緊想辦法滅火？

兩岸共有的記憶不少，上海不只是寶總的上海，更是尹雪艷、白流蘇的上海。黃埔將迎來百年校慶，但它既是杜聿明、張靈甫的黃埔，也是徐向前、林彪的黃埔。兩岸若皆願去找共通點而非執著歧異，就能解開戰爭的魔咒。但賴清德必須清楚，自己捅下的婁子，不能靠一個寶總收拾！（轉載自聯合報）

胡歌 賴清德 繁花

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