台央行打炒房 「特定地區」8縣市第2戶房貸降至6成

中央銀行13日召開第二季理監事會議，考量台灣房市趨熱，決議調降自然人特定地區第二戶貸款上限至六成，同時調高存準率一碼。圖為民眾購屋與房仲接洽。（記者陳正興／攝影）

台灣房市買氣近來急速轉熱，中央銀行決定「雙管齊下」打炒房。央行 理監事會昨天決議祭出第六波房市管制措施，將六都加上新竹縣市等自然人「特定地區」第二戶的房貸成數上限，從七成調降至至六成，且無寬限期，今天就上路，並同步調升存款準備率一碼（0.25個百分點），7月1日起實施。

央行昨天召開第二季理監事會議，決議重貼現率維持2%不變，並加碼房市管制，符合預期；不過央行緊縮特定地區的房貸成數之餘，還加碼調升存準率一碼，出乎外界預料。

央行調升存款準備率及調降第二戶房貸成數，全部針對房地產 而來，顯示央行理事們也認為房地產值得關注。央行行長楊金龍說，「不動產貸款 占總放款比例還是很高」。央行統計，不動產貸款年增率及購置住宅貸款年增率，去年下半年起就開始走升。

去年8月政府推出「新青安政策」，大幅放寬房貸條件，也被認為推升房市過熱，成為這次央行出重手打炒房原因之一。楊金龍表示，他們認為第二戶七成的貸款成數「有點太高了」，決議調降自然人特定地區第二戶購屋貸款最高成數上限為六成。

除了新一波房市管制措施，央行同步調升存款準備率一碼。楊金龍說，調升存準率「是量的管理」，預估可從市場收回1200億元台幣（約37億美元）資金，上一季理監事會決議升息半碼是價的管理，這季調升存準率是「量的緊縮」，直接影響銀行可貸資金數量，「可產生信用緊縮效果，宣示效果明確」。

楊金龍說，可以預期此措施會帶動貨幣市場利率上升，透過量的管理，對價（利率）產生作用，「對通膨或對通膨預期，都有抑制作用」，這是貨幣政策「進一步緊縮」。

楊金龍坦言，這次理監事會議重點是要針對房地產，連帶會對通膨預期心理產生抑制作用。

央行昨天也調整經濟成長率及物價漲幅的預估數，將今年全年經濟成長率上修至3.77%，上修幅度高達0.55個百分點，央行認為，下半年民間消費會繼續溫和成長，出口動能因新興科技商機而獲得支撐，並提振民間投資。

物價方面，央行認為下半年服務類價格漲勢趨緩，通膨率也會緩步回降，今年全年消費者物價指數（CPI）及核心CPI分別下修至2.12%及2%，下修幅度分別為0.37及0.58個百分點。與主計總處5月底的預估數相比，央行經濟成長率預估數低於主計總處的3.94%，CPI年增率預估數高於主計總處的2.07%。

央行理監事會這次決議不升息，與經濟成長情形及物價漲幅預估有關，楊金龍說，經濟成長率上修是因為低基期因素，經濟僅是溫和成長而已，且台灣產出缺口呈微幅負值，理事會認為維持利率不變，有助於整體經濟金融穩健發展，且如果要對房地產產生健全作用的話，就用調升存款準備率來管理即可。