台北清華大學周末畢業典禮 邀林青霞當致詞嘉賓

清華大學本周六將舉行畢業典禮，致詞嘉賓邀請傳奇巨星林青霞分享在人生道路上遇到的挑戰與挫折，提供畢業生在人生道路上的啟發。圖為林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎。(本報資料照片)

台北清華大學本周六將舉行畢業典禮，致詞嘉賓邀請傳奇巨星林青霞分享在人生道路上遇到的挑戰與挫折，提供畢業生在人生道路上的啟發。相較於以往邀請企業和成功人士，這次嘉賓相當特別。清大表示，知名歌手泰勒絲 先前也受邀至美國紐約大學 為畢業致詞演講，不但非常成功還引起話題，因此不只有企業界嘉賓，只要是對學生有所助益的都是受邀對象。

清大校長高為元指出，他在香港 大學擔任副校長時，認識林青霞並結為好友，且香港大學也頒發榮譽博士給予林青霞，在認識林青霞過程中，發現大家眼中的大明星林青霞除了集美貌和財富於一身外，但事實上在演藝事業和人生過程中經歷許多挫折，他認為這些克服挫折的經驗，非常適合與畢業生分享，可提供年輕人在人生上的啟發。

高為元也指出，1974年秦漢與林青霞在清大校園拍過電影「愛的小屋」，前年底他擔任清大校長時，也邀請林青霞再次回到清大校園懷舊，認為林青霞和清華大學也有頗深淵源。

清大表示，過去畢業典禮邀請的致詞嘉賓，主要都以企業人士居多，主要講述其就業困難和挑戰經歷，讓要步出校園的畢業生、學弟妹少走冤枉路。先前知名歌手泰勒絲受邀至美國紐約大學為畢業致詞也非常成功，影星湯姆．漢克斯也曾赴耶魯大學為畢業生演講，因此不只有企業界嘉賓可以邀請，只要是對於學生有所助益的都是受邀對象。

隔壁的陽明交大也同樣在本周六舉行畢典，其邀請的貴賓包括林清詠、趙錫成及趙小蘭和侯文詠等人，以成功企業家及知名醫師作家和美國亞裔知名內閣部長等人為主，分上午場及下午場等場次。