我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

足球／梅西不參加巴黎奧運：職業生涯終點在邁阿密國際

加州星巴克不漲價 推「實惠咖啡餐」1份5元起

台北清華大學周末畢業典禮 邀林青霞當致詞嘉賓

記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學本周六將舉行畢業典禮，致詞嘉賓邀請傳奇巨星林青霞分享在人生道路上遇到的挑戰與挫折，提供畢業生在人生道路上的啟發。圖為林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎。(本報資料照片)
清華大學本周六將舉行畢業典禮，致詞嘉賓邀請傳奇巨星林青霞分享在人生道路上遇到的挑戰與挫折，提供畢業生在人生道路上的啟發。圖為林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎。(本報資料照片)

台北清華大學本周六將舉行畢業典禮，致詞嘉賓邀請傳奇巨星林青霞分享在人生道路上遇到的挑戰與挫折，提供畢業生在人生道路上的啟發。相較於以往邀請企業和成功人士，這次嘉賓相當特別。清大表示，知名歌手泰勒絲先前也受邀至美國紐約大學為畢業致詞演講，不但非常成功還引起話題，因此不只有企業界嘉賓，只要是對學生有所助益的都是受邀對象。

清大校長高為元指出，他在香港大學擔任副校長時，認識林青霞並結為好友，且香港大學也頒發榮譽博士給予林青霞，在認識林青霞過程中，發現大家眼中的大明星林青霞除了集美貌和財富於一身外，但事實上在演藝事業和人生過程中經歷許多挫折，他認為這些克服挫折的經驗，非常適合與畢業生分享，可提供年輕人在人生上的啟發。

高為元也指出，1974年秦漢與林青霞在清大校園拍過電影「愛的小屋」，前年底他擔任清大校長時，也邀請林青霞再次回到清大校園懷舊，認為林青霞和清華大學也有頗深淵源。

清大表示，過去畢業典禮邀請的致詞嘉賓，主要都以企業人士居多，主要講述其就業困難和挑戰經歷，讓要步出校園的畢業生、學弟妹少走冤枉路。先前知名歌手泰勒絲受邀至美國紐約大學為畢業致詞也非常成功，影星湯姆．漢克斯也曾赴耶魯大學為畢業生演講，因此不只有企業界嘉賓可以邀請，只要是對於學生有所助益的都是受邀對象。

隔壁的陽明交大也同樣在本周六舉行畢典，其邀請的貴賓包括林清詠、趙錫成及趙小蘭和侯文詠等人，以成功企業家及知名醫師作家和美國亞裔知名內閣部長等人為主，分上午場及下午場等場次。

泰勒絲 香港 紐約大學

上一則

藍委：青鳥個資自綠主管會議流出 源頭「是方電訊」

延伸閱讀

林青霞最愛水餃店爆爭產 創辦人遺孀盜領4000萬台幣判刑

林青霞最愛水餃店爆爭產 創辦人遺孀盜領4000萬台幣判刑
何時訂婚？34歲泰勒絲和男友被問到煩

何時訂婚？34歲泰勒絲和男友被問到煩
泰勒絲何時訂婚 已經被問到煩？男友壓力超大

泰勒絲何時訂婚 已經被問到煩？男友壓力超大
林青霞看展被野生捕獲 「1舉動」獲百萬人按讚

林青霞看展被野生捕獲 「1舉動」獲百萬人按讚

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？