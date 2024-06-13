AI能變臉擬聲 恐釀新型態霸凌 VR虛擬性侵也不應輕忽

校園霸凌案件頻傳，立委憂心，近年AI技術日新月異，恐衍生出不同樣態的霸凌案件；示意圖，非當事人。(本報資料照片)

根據教育部 各級學校校園安全及災害事件分析報告指出，各級學校自殺、自傷通報數均呈倍數成長，不少學生甚至是因不堪校園霸凌而尋短。立委憂心，近年AI 技術日新月異，甚至可以變造他人聲音、容貌延伸出新的霸凌樣態，屆時恐更難判斷誰是加害者。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原則認為，受少子化影響，家長愈來愈溺愛孩子，導致有些人自我中心，影響同學相處，甚至遭霸凌。他認為，父母要與孩子一起成長，並注意孩子的狀況、多陪伴，學校老師的一級輔導也很重要。

立委葛如鈞昨在立院教委會質詢時指出，現在生成式AI、VR 裝置發達，可能延伸出不同樣態的霸凌案件。他也在現場播放兩個錄音檔，話語內容、聲音皆由AI生成，卻可唯妙唯肖模仿他人聲音說話，且對使用者而言沒有任何技術門檻和費用。

葛如鈞表示，近日國外發生首宗透過VR裝置的虛擬性侵案件，當事人身體未受到直接傷害，但精神遭受很大的衝擊，也有學生反映在遊戲或網路世界中頻遭騷擾，面對可能出現的新型態霸凌形式，教育部應拿出對策。

立委陳秀寶提到，近期學生自殺、自殘頻率提升，很多樣態甚至是不堪霸凌而尋短。據教育部統計，各級學校自殺、自傷通報件數均暴增。以國小為例，從114件暴增為1183件，增加10倍之多；國中也從470件暴增為4204件，成長近9倍。

此外，校園藥物濫用情形也在增加。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，藥物濫用的學生黑數非常多，問題出在學校端沒有辦法真正全面驗毒，取締困難。教育部只有宣導、沒有具體作法，難改變孩子對毒品的認知。

中小學校長協會理事長張信務表示，自殺通報多是因家長管教或學生課業壓力所致，較多案例發生在國高中。

教育部表示，若生成式AI等成為霸凌工具，仍會回歸霸凌事件處理流程，就事件行為人、事由調查。未來也將研議加強學校師生對AI認識，納入調查及調和專業人才培訓可行性，使其可區分聲音、影像為法行為並作適當處置。

對於校園藥物濫用問題，教育部長鄭英耀則說，會多方面宣導相關政策，共同維護民眾與青少年的身心健康。